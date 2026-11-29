Il chitarrista, compositore e scrittore calabrese presenta la seconda stagione della serie di racconti Il mondo imperfetto. Dalla Calabria a Tribute N°1, il viaggio di un artista che trasforma emozioni, ricordi e incontri in musica e parole

Luca Altomare è un artista calabrese: chitarrista, compositore, produttore e DJ. È cresciuto nella pre-Sila cosentina e dal 2010 vive a Jesi, ma resta legatissimo alla Calabria, alla sua pre-sila, a Lorica. Dal 2016 ha pubblicato nove singoli, due EP, cinque album da solista e due cover. L'ultimo album è Tribute N°1, uscito ad aprile 2026, che intreccia elettronica, swing e classica, con un omaggio che va dai Daft Punk a Pino Daniele. Il disco si chiude con "Dolorosa", un omaggio a Giovanni Battista Pergolesi e a Jesi.

Altomare scrive anche racconti, poesie e riflessioni. Nel 2014 ha pubblicato con Franco Laratta il libro "Ho un libro in testa, ma non è questo", e nel 2024 ha avviato la serie di racconti in ePub "Il mondo imperfetto". La seconda stagione della serie uscirà domenica 29 novembre.

“Il Mondo Imperfetto” torna con una seconda stagione. Cosa cambia rispetto alla prima, e perché hai scelto proprio l’imperfezione come filo conduttore?

La seconda stagione nasce dal desiderio di continuare a raccontare le persone, le loro fragilità e quelle piccole contraddizioni che, in fondo, ci rendono umani. Non cerco personaggi perfetti, né storie che abbiano necessariamente una soluzione. Mi interessano le sfumature, le cose che spesso non diciamo, i pensieri che ci accompagnano anche quando facciamo finta di niente.

L’imperfezione, per me, non è un difetto da correggere. È una parte essenziale della nostra identità. A volte è proprio ciò che ci rende più autentici e più vicini agli altri.

Da domenica 29 novembre, e poi ogni domenica, uscirà un nuovo appuntamento de Il mondo imperfetto, disponibile su Amazon e accessibile a tutti sul nuovo sito ilmondoimperfetto.it.

Il sito sarà anche uno spazio condiviso: chi lo visiterà potrà lasciare una frase, un pensiero, un ricordo vissuto con me o semplicemente qualcosa che sente il bisogno di raccontare. Potrà farlo con il proprio nome oppure in forma anonima. Mi piacerebbe che, poco alla volta, Il mondo imperfetto diventasse un luogo in cui le emozioni non appartengono soltanto a chi le scrive, ma anche a chi le legge e vi si riconosce.

Nella presentazione dici che la bellezza sta nell’essere autentici e non impeccabili. Quanto c’è della tua vita, e della tua Calabria, in queste storie?

C’è sicuramente molto di me, anche quando non racconto episodi direttamente autobiografici. Le esperienze personali, gli incontri, le delusioni, le cose belle e quelle che mi hanno fatto riflettere finiscono inevitabilmente per lasciare una traccia. La Calabria è una parte profonda della mia identità. Sono nato e cresciuto in quella terra, tra le montagne della Sila e i paesaggi della mia infanzia. È un luogo che porto dentro, anche quando sono lontano.

Non credo che le radici siano qualcosa da esibire. Sono piuttosto una presenza silenziosa, che continua a influenzare il nostro modo di guardare il mondo. Nelle mie storie, a volte, la Calabria è un paesaggio; altre volte è un sentimento, una voce, un modo di stare al mondo.

Sei musicista, produttore, DJ e scrittore. Quando nasce un’idea, come capisci se diventerà una canzone o un racconto?

Non sempre lo capisco subito. Ci sono idee che arrivano già con una forma precisa, altre che hanno bisogno di tempo per trovare la propria identità. La musica mi permette di raccontare senza dover spiegare tutto. Una melodia può lasciare spazio all’immaginazione, può accompagnare un’emozione senza darle necessariamente un nome. La scrittura, invece, mi consente di entrare nei pensieri, di osservare le persone e di dare voce a quelle cose che spesso rimangono sospese.

In entrambi i casi parto da una sensazione. Poi cerco il linguaggio che possa darle la forma più autentica. Non scelgo necessariamente tra musica e scrittura: a volte sono semplicemente due modi diversi di raccontare la stessa parte di me.

Con Tribute N°1 hai messo insieme mondi lontanissimi, da Pergolesi ai Daft Punk, fino a Pino Daniele e James Senese. Cosa significa per te rendere omaggio senza imitare?

Credo che il rispetto per un artista consista anche nel non cercare di diventare lui. Un tributo, per me, non deve essere una copia, ma un incontro tra ciò che quella musica ha lasciato dentro di noi e ciò che siamo diventati.

In Tribute N°1 ho cercato di attraversare linguaggi musicali differenti, lasciando che convivessero con la mia sensibilità. Ogni artista ha una propria identità, una propria storia, un modo unico di comunicare. Il mio intento non era riprodurre fedelmente quelle identità, ma riconoscere ciò che mi aveva colpito e trasformarlo in qualcosa di personale.

Quando una musica ti emoziona davvero, non rimane soltanto un riferimento. Diventa parte del tuo modo di sentire e, inevitabilmente, anche del tuo modo di creare.

Vivi a Jesi da sedici anni ma continui a scrivere anche in dialetto della pre-Sila. Cosa ti ha dato la lontananza dalla Calabria, e cosa ti ha tolto?

La distanza mi ha insegnato a guardare le mie radici con occhi diversi. Quando vivi in un luogo, spesso non ti rendi conto di quanto sia importante. È quando te ne allontani che cominci a comprenderne davvero il valore.

Jesi è diventata casa. Qui ho costruito una parte importante della mia vita, ho incontrato persone, ho vissuto esperienze e ho creato nuovi legami. Non sento di dover scegliere tra la Calabria e le Marche: sono due parti della mia storia che convivono. Ma credo che ogni luogo in cui ho vissuto abbia lasciato in me un bellissimo ricordo. Penso, per esempio, a Imola e all’Emilia-Romagna, dove ho trascorso dodici anni della mia vita. Sono anni che porto con affetto dentro di me, fatti di esperienze, incontri e momenti che hanno contribuito a costruire la persona che sono oggi.

E la Calabria, la tua terra?

La mia terra continua a parlarmi attraverso i ricordi, i paesaggi, le parole e il dialetto. A volte basta una frase, un’espressione o un’immagine per riportarmi indietro.

Forse è proprio questo che mi piace della scrittura: permette di attraversare le distanze senza cancellarle. Puoi essere lontano da un luogo e continuare a sentirlo profondamente vicino.

In fondo, le radici non servono soltanto a ricordarci da dove veniamo. Ci aiutano anche a capire chi siamo diventati.