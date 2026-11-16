Nelle giornate del 13 e 14 novembre, per la prima volta a Reggio Calabria, si sono svolti presso l’Istituto di Terapia Familiare di Reggio Calabria e Messina (ITF RC-ME) gli esami professionalizzanti per mediatori familiari AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici).

Un appuntamento che segna un ulteriore passo avanti nella formazione di professionisti qualificati e nella promozione di una cultura della mediazione familiare, intesa quale strumento di gestione delle controversie e di tutela delle relazioni familiari, soprattutto in presenza di figli minorenni.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è la direttrice dell’Istituto, Sonia Pizzoleo, Psicologa-psicoterapeuta, Didatta e Meditrice Familiare AIMS, che riconosce in questo traguardo un passaggio importante nel percorso di costruzione e consolidamento di una cultura della mediazione familiare, oggi fortemente valorizzata anche dalla riforma Cartabia.

A garantire il rigore e la qualità della valutazione professionalizzante è stata la presenza, in qualità di esaminatrice esterna AIMS, Conny Leporatti, psicologa, psicoterapeuta e mediatrice familiare, presidente di Acoger, organismo attivo nell’ambito della coordinazione genitoriale. Professionista di grande esperienza, riconosciuta a livello nazionale e internazionale, Leporatti è autrice di autorevoli pubblicazioni sui temi delle relazioni familiari e della gestione delle controversie.

La sua presenza a inoltre offerto ai partecipanti una preziosa occasione di approfondimento: nel corso delle due giornate ha tenuto un seminario dedicato all’approccio sistemico-relazionale e, in particolare, all’utilizzo delle immagini d’arte nei percorsi di terapia e mediazione familiare. L’incontro ha posto in evidenza il valore delle immagini come strumenti capaci di sollecitare narrazioni, favorire l’espressione dei vissuti e aprire nuove possibilità di lettura delle dinamiche relazionali, arricchendo il confronto tra teoria, esperienza e pratica professionale.

Componente interno della commissione è stato Giancarlo Francini, didatta dell’Istituto, psicologo, psicoterapeuta, mediatore familiare e coordinatore genitoriale, professionista di riconosciuta esperienza internazionale e presidente dell’Associazione nazionale CoMeTe APS – Consulenza, Mediazione e Terapia Familiare.

Proprio Francini, insieme alla tutor del percorso formativo, Luigia Barone, Mediatrice Familiare AAIMS, esperta in diritto di famiglia, diritto minorile e psicologia giuridica, ha accompagnato venti allievi e allieve lungo un articolato percorso di crescita professionale, caratterizzato da un biennio di formazione teorico-pratica e da un’intensa attività di pratica guidata, supervisione e approfondimento metodologico.

Il conseguimento del titolo professionalizzante AIMS rappresenta, pertanto, non soltanto il coronamento di un importante investimento formativo individuale, ma anche un’opportunità per il territorio, che potrà contare su nuove professionalità capaci di accompagnare le famiglie nei momenti di crisi e trasformazione.