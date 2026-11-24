C’è già chi ha segnato la data sul calendario. Action apre anche a Vibo Valentia e lo farà nel pieno del periodo dello shopping natalizio. L’inaugurazione del nuovo punto vendita della catena olandese, specializzata in prodotti a basso costo, è fissata per sabato 5 dicembre. La data, annunciata attraverso i canali social del gruppo, è stata confermata anche sul sito ufficiale dell’azienda, dove compare già la scheda del negozio vibonese, situato lungo la Statale 18, all’altezza del centro commerciale Annunziata.

C’è da attendersi un notevole afflusso di clienti sin dalle prime ore di apertura. Le inaugurazioni dei punti vendita dell’insegna richiamano spesso un fiume di persone, tra curiosi, appassionati dello shopping low cost e consumatori a caccia di occasioni. E la vicinanza al Natale, con la corsa agli addobbi, alle decorazioni per la casa e ai regali da mettere sotto l’albero senza spendere troppo, potrebbe amplificare ulteriormente il fenomeno.

Action rafforza la sua presenza in Calabria

Quella di Vibo Valentia è un’ulteriore tappa del percorso di espansione del gruppo in Calabria. Soltanto pochi giorni fa, sabato 21 novembre, la catena ha inaugurato un nuovo punto vendita a Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, nei pressi del centro commerciale Due Mari. Una struttura di 855 metri quadrati, con 19 nuovi dipendenti, che rappresenta il settimo negozio dell’insegna sul territorio regionale.

Con le aperture dello scorso fine settimana, Action ha raggiunto quota 268 punti vendita in Italia, dove è presente dal 2021. Una crescita particolarmente rapida, che testimonia il successo di una formula commerciale capace di ritagliarsi uno spazio significativo nelle abitudini di acquisto degli italiani.

Cosa si vende nei negozi Action

A differenza dei tradizionali discount alimentari, Action concentra la propria offerta soprattutto sui prodotti non alimentari. L’assortimento comprende circa 6mila articoli suddivisi in 14 categorie merceologiche: dai prodotti per la pulizia della casa a quelli per la cura della persona, passando per giocattoli, cartoleria, piccoli accessori elettronici, utensili per il bricolage, articoli per il giardinaggio, tessili, complementi d’arredo e accessori per gli animali domestici. Non mancano snack e bevande.

Uno degli elementi distintivi della catena è il continuo ricambio della merce sugli scaffali, con circa 150 nuovi prodotti ogni settimana. Una formula che alimenta una sorta di caccia all’occasione e invoglia i consumatori a tornare periodicamente in negozio per scoprire le novità. Un fenomeno alimentato anche dai social network, dove gli acquisti a basso costo e le idee per arredare e decorare la casa diventano spesso protagonisti di video e contenuti condivisi dagli utenti.

Da un piccolo negozio olandese a un colosso europeo

La storia di Action inizia nel 1993 a Enkhuizen, nei Paesi Bassi, con l’apertura di un piccolo negozio. A poco più di trent’anni di distanza, il gruppo è diventato uno dei principali operatori europei del discount non alimentare.

Secondo i dati diffusi dall’azienda il 12 novembre, la rete commerciale ha raggiunto i 3.530 punti vendita in 16 Paesi europei, con una media di 23,2 milioni di clienti alla settimana. Nei primi nove mesi del 2026 le vendite nette hanno toccato i 12,8 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nelle scorse settimane Action è stata inoltre eletta per la prima volta Insegna dell’anno in Italia, nell’ambito di un’indagine basata sulle preferenze dei consumatori.

Adesso tocca a Vibo Valentia, dove il nuovo punto vendita andrà ad arricchire l’offerta commerciale dell’area che si sviluppa lungo la Statale 18. E il primo sabato di dicembre, complice l’avvicinarsi delle festività, potrebbe trasformarsi in una giornata di particolare fermento per l’intera zona.