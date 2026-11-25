I lavori saranno affidati al raggruppamento guidato da Cmc Ravenna con Debar Spa. Il progetto prevede l’ampliamento dell’aerostazione, la riqualificazione degli arrivi, nuovi sistemi digitali di sicurezza e il potenziamento delle reti energetiche e idriche

Sarà il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Cmc Ravenna insieme a Debar Spa a realizzare i lavori di ammodernamento dell'aeroporto internazionale "Sant'Eufemia" di Lamezia Terme. La cooperativa ravennate si è aggiudicata la commessa da 89 milioni di euro classificandosi al primo posto in graduatoria, con l'obiettivo di potenziare l'efficienza della struttura e accompagnare la crescita dei flussi aerei.

La firma del contratto è arrivata oggi da parte dei direttori generali, Paolo Porcelli per Cmc Ravenna e Michele Bufo per Sacal Spa. L'opera si inserisce nell'ambito del Contratto istituzionale di sviluppo "CIS Volare" e punta a trasformare lo scalo calabrese seguendo tre linee d'intervento coordinate: l'ampliamento e la riorganizzazione dell'aerostazione passeggeri, l'introduzione di sistemi di sicurezza digitali e il rinnovamento degli impianti.

Il baricentro del progetto è il ridisegno degli spazi interni per rendere gli spostamenti più fluidi e ordinati, dividendo in modo netto i percorsi dei passeggeri. In programma ci sono la realizzazione di un nuovo Terminal Partenze e la riqualificazione dell'attuale area Arrivi. Accanto agli interventi strutturali, l'aeroporto integrerà nuove soluzioni tecnologiche per il monitoraggio dei flussi e per i controlli di sicurezza.

Non solo terminal e tecnologie: una parte rilevante del cantiere riguarderà i sottoservizi. Verranno potenziate le reti energetiche, idriche e di telecomunicazione, così da garantire un'infrastruttura impiantistica solida e all'altezza di volumi di traffico crescenti nel lungo periodo.