L'intesa tra Regione e diciotto Comuni porta telemedicina, assistenza ai più fragili, scuole e trasporti. L'obiettivo è frenare lo spopolamento e creare opportunità di investimento per chi resta

Con la firma del nuovo accordo di programma quadro, l'Alto Ionio cosentino passa dalla carta ai progetti. L'area è stata inserita nella Strategia nazionale delle aree interne quando la Regione ha avuto la possibilità di ampliare l'elenco calabrese, e da allora ha ottenuto il riconoscimento nazionale e il finanziamento del Dipartimento per le politiche di coesione. Adesso i diciotto comuni del comprensorio e la Regione hanno chiuso una strategia comune che l'assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo definisce «avanzata».

Nella strategia ci sono soprattutto servizi: «Prevederà una serie di servizi alla persona, sociosanitari, anche in termini di telemedicina, soprattutto per i più fragili - spiega Gallo - di assistenza anche sui servizi scolastici e quindi di rafforzamento degli stessi, di servizi anche di trasporto e poi nuove opportunità di investimento per chi, come dico sempre, rimane eroicamente a vivere in queste comunità». Sono paesi che, secondo l'assessore, hanno ciascuno una propria peculiarità e che vuole far conoscere ai calabresi, perché «sono comunità resilienti, sono comunità che hanno capacità di soffrire ma che ce la fanno sempre».

Per mettere in pratica il piano, i diciotto comuni dovranno lavorare insieme, in una regione dove la cooperazione tra enti locali si è spesso dimostrata un punto debole. Gallo ricorda che in questo territorio è già successo. «In quest'area i comuni sono abituati a ragionare insieme, l'hanno fatto anche su altri strumenti come quello dei PISL ad esempio e hanno cooperato con efficacia anche in passato».

Il nuovo accordo, aggiunge, è un'occasione in più «per superare le municipalità, per superare i campanili» e dare risposte sulla qualità della vita a chi continua a vivere in queste comunità senza recidere le proprie radici.

Il percorso resta in salita. Le aree interne sono difficili da raggiungere, poco popolate e continuano a perdere residenti, e l'assessore lo riconosce: «Noi abbiamo fatto una difficile scommessa, quella di arginare perlomeno lo spopolamento in queste aree, quella di migliorare i servizi alla persona in queste aree, quella di migliorare anche alcune possibilità di investimento per creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo». Il lavoro fatto dai sindaci insieme alla Regione, secondo Gallo, «potrà creare nei prossimi anni delle nuove opportunità».

A questo lavoro si aggiungono altre risorse per il territorio. L'assessore ha anticipato un milione di euro per la strategia dei servizi alla persona e due milioni e mezzo per il social housing, perché i comuni possano mettere ancora alla prova questa gestione comune e condivisa. «Dico spesso ai sindaci che bisogna pensare più alle persone che alle cose».