Lo studio della capogruppo Iccrea, riferito al 2024, fotografa il contributo della banca allo sviluppo della provincia di Cosenza. Finanziati 91 milioni di investimenti e destinato circa un milione a progetti sociali che hanno raggiunto oltre duemila beneficiari

«I numeri confermano il valore del nostro radicamento territoriale – dice il Presidente Nicola Paldino - una parte significativa degli effetti economici e sociali rilevati non si sarebbe prodotta senza la presenza della BCC Mediocrati accanto a famiglie, imprese e comunità locali».

La BCC Mediocrati rafforza il proprio ruolo di banca di comunità con risultati che testimoniano concretamente il contributo offerto allo sviluppo economico e sociale della provincia di Cosenza. La Capogruppo ICCREA ha recentemente realizzato uno studio di valutazione degli impatti delle BCC, riferito ai dati al 31 dicembre 2024. Secondo questo studio, in un anno la BCC Mediocrati ha generato complessivamente 235 milioni di euro di impatto economico e sociale, sostenendo imprese e famiglie della nostra comunità.

Nel dettaglio, l'impatto economico prodotto dalla banca è stato pari a 116 milioni di euro, un valore che corrisponde a circa l'1,3% del PIL del territorio. Questo risultato misura la ricchezza e l'occupazione attivate grazie all'attività creditizia, agli investimenti sostenuti e agli effetti generati lungo le filiere economiche locali.

L'impatto sociale ammonta invece a 119 milioni di euro e comprende i benefici generati in termini di coesione sociale, inclusione finanziaria, benessere delle famiglie, sostegno alle comunità e rafforzamento del capitale sociale dei territori.

Tra i principali risultati emerge il sostegno all'economia locale che nel 2024 è stato di 91 milioni di euro di investimenti finanziati (nel 2025 sono stati € 140 mln; 70 mln al 30.06.2026), che hanno coinvolto 511 imprese, contribuendo a sostenere 1.770 posti di lavoro sul territorio. Si tratta di un intervento che favorisce la crescita del tessuto produttivo locale e mantiene valore e occupazione nelle comunità servite dalla banca.

Sul fronte sociale, la banca ha destinato circa 1 milione di euro a iniziative e progetti di carattere sociale, raggiungendo 2.103 beneficiari tra cittadini, associazioni ed enti del territorio.

Particolarmente significativo è il dato relativo all'addizionalità, ossia alla quota di valore che non si sarebbe generata senza l'azione della banca. Lo studio stima che il 49% dell'impatto economico e il 26% dell'impatto sociale siano direttamente attribuibili alla presenza e all'operatività della BCC Mediocrati, evidenziando il carattere distintivo del credito cooperativo e il suo radicamento territoriale.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il sostegno alle aree maggiormente vulnerabili. Degli impatti complessivamente generati, 81 milioni di euro di impatto economico e 79 milioni di euro di impatto sociale sono stati prodotti in territori classificati come fragili, confermando il ruolo della banca quale presidio di sviluppo e inclusione nelle aree che presentano maggiori bisogni economici e sociali.

Completa il quadro il valore espresso dalla mutualità cooperativa: oltre 36 milioni di euro di impatti sono riconducibili alle attività mutualistiche, che rappresentano uno degli elementi distintivi dell'azione della BCC Mediocrati a favore di soci, famiglie e comunità locali.

I risultati confermano come la BCC Mediocrati, oltre a svolgere la tradizionale funzione bancaria, rappresenti un attore strategico per la crescita economica, l'inclusione sociale e la tenuta dei territori, con particolare attenzione alle comunità più fragili e alle esigenze di sviluppo sostenibile dell'area di riferimento.