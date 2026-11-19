Boom di richieste per far fronte ai rincari: oltre 123mila i nuclei aiutati. La nostra regione è seconda in Italia per incidenza delle sovvenzioni, dopo la Campania. E il disagio energetico resta concentrato al Sud

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Nel corso del 2025 sono stati erogati oltre 4,3 milioni di bonus sociali dedicati alla copertura delle spese per elettricità e gas, con un ammontare economico stimato che raggiunge quasi 1,3 miliardi di euro.

Le famiglie calabresi che l’hanno ottenuto sono 123.439 su 822.927, il 15%. La nostra regione è seconda, dopo la Campania, in termini di impatto sulla popolazione.

Alle misure ordinarie si affianca l'impatto del contributo straordinario di 200 euro, introdotto dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, per sostenere le famiglie con un valore Isee superiore alla soglia d'accesso standard ma inferiore ai 25.000 euro. Tale misura straordinaria è stata destinata a ulteriori 3,4 milioni di nuclei familiari, generando un'erogazione complessiva pari a 683 milioni di euro.

È quanto emerge dal rapporto annuale sugli esiti del monitoraggio sull’erogazione dei bonus sociali effettuato dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Aumentano gli utilizzatori di apparecchiature salvavita

L'analisi di Arera mostra una lieve contrazione della platea dei beneficiari dei bonus sociali a basso reddito rispetto all'anno precedente. Nello specifico, i nuclei che hanno usufruito del bonus elettrico sono scesi a 2,7 milioni (rispetto ai 2,8 milioni del 2024), registrando un calo del 4,6%. Parallelamente, le forniture di gas agevolate sono state oltre 1,6 milioni (a fronte dei 1,7 milioni del 2024), segnando una contrazione del 6,2%.

In controtendenza rispetto al dato economico generale, si rileva un aumento significativo pari all'11% dei bonus elettrici riconosciuti per disagio fisico, concessi ai soggetti che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita. Tali interventi hanno raggiunto quota 86.000 pratiche, una dinamica attribuibile alla crescente consapevolezza dei cittadini riguardo alla misura e al persistente peso dei costi energetici sulle famiglie con gravi necessità sanitarie.

La mappa dei beneficiari: Mezzogiorno in testa

La distribuzione geografica definita dall'Autorità evidenzia una spiccata concentrazione del disagio energetico nelle regioni meridionali. Per quanto concerne il settore elettrico, la Campania figura al primo posto per incidenza dei bonus rispetto al totale delle utenze domestiche attive della regione, toccando il 17,1%, seguita nell'ordine da Sicilia, Lombardia e Puglia.

La medesima prevalenza del Sud e delle Isole si riscontra anche nell'assegnazione del contributo straordinario da 200 euro.

Nel complesso, il Sud assorbe il 35% dell'insieme dei bonus elettrici erogati a livello nazionale.

Sul fronte del gas naturale, la maggior concentrazione assoluta di beneficiari appartiene a tre grandi regioni: la Lombardia con il 15,9%, la Campania con il 13,6% e il Lazio con il 10,2%. Tuttavia, considerando il dato sull'incidenza rispetto al totale delle forniture domestiche regionali, l'impatto più elevato si localizza nuovamente al Sud, dove la media raggiunge il 31,8%. Tra le singole regioni spiccano la Campania (17%), la Calabria (15%), la Puglia (12%) e la Sicilia (12%).