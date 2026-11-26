Il gruppo si impone a Londra nell’ambito dell’International Wine & Spirit Competition e conquista anche 17 medaglie. La soddisfazione della presidente del Distretto del Cibo Luisa Caronte: «Il nostro territorio ha potenzialità straordinarie»

Da Limbadi ai vertici mondiali della produzione liquoristica. Il Gruppo Caffo 1915 ha conquistato il Liqueur Producer Trophy 2026, il riconoscimento assegnato dall’International Wine & Spirit Competition (IWSC) al miglior produttore di liquori dell’anno. È la prima volta che un’azienda italiana ottiene questo prestigioso titolo, considerato una sorta di Oscar del settore. Un risultato che assume un significato particolare per la Calabria e per il Vibonese, dove il gruppo mantiene il cuore della propria attività produttiva, nonostante la crescente dimensione internazionale dell’impresa.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 24 novembre all’Outernet Live di Londra, dove l’azienda ha avuto la meglio su una rosa di candidati che comprendeva otto produttori di cinque Paesi. A ritirare il trofeo sono stati Sebastiano (Nuccio) Caffo, amministratore delegato del gruppo, e Gabriele Langella, export manager, accompagnati dai partner commerciali che curano la distribuzione dei prodotti Caffo e Cinzano nel Regno Unito.

Il riconoscimento internazionale e le 17 medaglie

A rendere particolarmente significativo il premio è il fatto che il Liqueur Producer Trophy non celebra un singolo prodotto, ma l’intera produzione liquoristica dell’azienda, valutando il livello qualitativo delle specialità presentate in concorso.

Con oltre cinquant’anni di storia, l’International Wine & Spirit Competition rappresenta uno dei principali appuntamenti internazionali del settore. Ogni anno migliaia di prodotti provenienti da 116 Paesi vengono sottoposti a degustazioni alla cieca da parte di commissioni di esperti, senza che siano visibili bottiglie, etichette o marchi.

Il trofeo arriva al termine di un’edizione che ha visto il gruppo conquistare complessivamente 17 medaglie: sette ori, otto argenti, un bronzo e una Gold Outstanding, il massimo riconoscimento assegnato dal concorso, attribuito al liquore Bergamino. Tra le specialità premiate figurano anche il Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, il Lemonier, alcune grappe e i vermouth di casa Cinzano, storico marchio italiano acquisito dal gruppo nel 2025.

Nuccio Caffo: «Siamo cresciuti senza perdere la nostra identità»

«Essere riconosciuti come miglior produttore di liquori dell’anno a livello mondiale è per noi motivo di grande orgoglio. Questo premio conferma che, in oltre un secolo di storia, siamo riusciti non soltanto a preservare la qualità che ci ha sempre contraddistinto, ma anche a migliorarla costantemente», ha dichiarato Nuccio Caffo.

«Siamo partiti da una piccola distilleria artigianale e oggi siamo un Gruppo moderno, presente in 108 Paesi, che ha saputo conservare il patrimonio di conoscenze e la cura delle lavorazioni tramandati di generazione in generazione. La qualità è sempre stata la nostra priorità: siamo cresciuti senza perdere la nostra identità e senza mai scendere a compromessi».

Un percorso imprenditoriale che affonda le proprie radici nella Sicilia di fine Ottocento e che ha trovato nel Vibonese, con l’acquisizione della distilleria di Limbadi, le condizioni per svilupparsi fino a raggiungere una dimensione internazionale. Oggi il gruppo, guidato dal presidente Giuseppe (Pippo) Caffo e dal figlio Nuccio, conta diversi stabilimenti produttivi in Italia e filiali commerciali all’estero.

Caronte: «Un motivo di orgoglio per tutto il Vibonese»

A esprimere soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dall’azienda è stata anche Luisa Caronte, presidente del Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese, che ha sottolineato la valenza del risultato per l’intero tessuto economico locale.

«Non si tratta soltanto di un premio assegnato a un prodotto – ha evidenziato Caronte –, ma di un riconoscimento all’intera azienda, alla sua storia ultracentenaria, alla qualità delle sue produzioni, alla capacità di innovare e di affermarsi sui mercati internazionali senza perdere il legame con le proprie radici».

«Per noi questo risultato ha un significato ancora più importante: il Gruppo Caffo ha il suo cuore produttivo a Limbadi, nel territorio vibonese, all’interno del Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese. Ed è motivo di grande orgoglio vedere una nostra realtà imprenditoriale raggiungere un traguardo così prestigioso e portare il nome della Calabria e del Vibonese ai vertici internazionali».

La presidente del Distretto ha quindi rivolto le proprie congratulazioni a Nuccio Caffo, alla sua famiglia e a tutti i collaboratori del gruppo, rimarcando le ricadute in termini di immagine e reputazione del territorio: «Il successo di Caffo dimostra quanto il nostro territorio abbia potenzialità straordinarie e quanto sia importante valorizzare le imprese che, con il proprio lavoro, contribuiscono a costruirne reputazione, identità e sviluppo».

Un riconoscimento che, secondo Caronte, rappresenta anche un messaggio per il mondo imprenditoriale locale: «Anche partendo da un territorio come il nostro si può arrivare ai vertici del mondo».