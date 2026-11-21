La Regione garantirà la copertura di tutte le domande ammesse al bonus carburante perché i 10 milioni inizialmente stanziati potrebbero non bastare. I termini per presentare istanza non sono ancora scaduti. Fedralog: «Risultato di straordinaria importanza»

Tutte le istanze volte ad ottenere un ristoro per il caro carburante saranno rimborsate. È il dato emerso dall’assemblea di Fedralog, convocata nella serata di ieri per fare il punto sui principali temi di interesse per l’autotrasporto regionale. La federazione, che in Calabria ha promosso il fermo del settore, si è tornata a riunire, in particolare, per discutere dell’andamento delle procedure di ristoro.

La Regione ha infatti stanziato dieci milioni, rinvenuti nell’assestamento di bilancio, per sostenere le imprese dell’autotrasporto colpite dal caro carburante. È stata attivata una piattaforma per documentare le spese sostenute, le procedure sono ancora in corso ma dalla Cittadella sono giunte rassicurazioni sulla volontà di fornire risposta a tutte le istanze ritenute ammissibili.

Verranno stanziate ulteriori risorse a copertura, la spesa complessiva potrebbe aggirarsi attorno ai 13 milioni di euro, anche se i termini per la presentazione delle domande non sono ancora scaduti.

«Grazie al confronto costante e alla collaborazione istituzionale con la Regione Calabria, tutte le istanze ammesse per il bonus gasolio potranno ottenere il rimborso integrale dell’importo richiesto» conferma la segreteria della federazione al termine dell’assemblea.

«Per noi – ha aggiunto Mario Pansini - si tratta di un risultato di straordinaria importanza. Garantire il rimborso integrale delle istanze significa dare una risposta concreta a imprese che stanno affrontando costi molto pesanti, soprattutto sul fronte del carburante.

La sinergia che si è creata con la Regione dimostra che, quando le istituzioni ascoltano e si lavora insieme, i risultati concreti possono arrivare». Fedralog ha espresso quindi un sincero ringraziamento alla Regione Calabria, ai suoi rappresentanti e agli uffici competenti per la disponibilità dimostrata e per il lavoro svolto a sostegno delle imprese dell’autotrasporto.

Dall’assemblea è arrivato, tuttavia, un invito a mantenere ancora alta l’attenzione. «Questo traguardo non rappresenta un punto di arrivo» è stato ribadito. «Le difficoltà del comparto restano ancora importanti: dal caro gasolio alla liquidità, dall’accesso al credito alla competitività delle imprese».

La federazione conferma che «continuerà a lavorare affinché a questo risultato possano seguire ulteriori ristori e interventi strutturali per il futuro dell’autotrasporto».