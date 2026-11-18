«I lavori di manutenzione nella galleria Santomarco, con la conseguente soppressione della freccia Sibari-Bolzano, stanno alimentando un dibattito sui collegamenti veloci tra la provincia di Cosenza e il resto del Paese. In questo dibattito, però, c’è una grande assente: Cosenza e la sua area urbana. Il mio auspicio è che questa sospensione diventi l’occasione per rivedere completamente l’offerta dei treni veloci per Cosenza e per la sua provincia». È quanto sostiene in una nota Luigi Martirano, docente della Sapienza di Roma, esperto di collegamenti ferroviari. «In particolare – propone il professore universitario - alla riapertura della vecchia galleria, a gennaio, e in attesa del nuovo tunnel, ritengo prioritario e non più procrastinabile attivare una freccia da Cosenza e dalla sua area urbana verso Roma e il resto del Paese. Inoltre – aggiunge - la freccia Sibari-Bolzano dovrebbe essere mantenuta, prevedendo però una fermata a Castiglione Cosentino. Occorre infine un allineamento razionale dei treni Paola-Cosenza con i collegamenti ad alta velocità in sosta a Paola. La razionalità e l’efficacia di questi tre punti sono talmente evidenti da non richiedere ulteriori parole. E' necessaria, a questo punto – conclude Martirano - una presa di posizione forte e convinta da parte dei sindaci e degli esponenti politici dell'Area Urbana»