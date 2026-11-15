Il piano è legge, ma i fondi saranno disponibili solo nel 2027. L’agrotecnico Gianpietro Magliari analizza opportunità e limiti per le imprese. Focus sulla Calabria e sul settore olivicolo: «La priorità è innovare, non creare semplicemente nuovi impianti»

Gianpietro Magliari, Agrotecnico laureato che si occupa di consulenza Agrotecnica e Agro-Economica agli agricoltori, quindi cura con attenzione i rapporti diretti con le aziende agricole. Segue da vicino le politiche per il settore, e di recente si è interessato al piano ColtivaItalia. Il 4 novembre il Senato lo ha approvato con 76 voti favorevoli, nessuno contrario e 64 astensioni, e ora è legge. Il piano vale oltre 1,1 miliardi di euro, divisi tra filiere strategiche, zootecnia, olivicoltura, credito per giovani e donne, terre ISMEA in comodato e semplificazione amministrativa. Con lui proviamo a capire cosa cambierà davvero per le imprese agricole, e quando.

Oltre 1,1 miliardi di euro per l'agricoltura italiana. Il 4 novembre il Senato ha approvato in via definitiva il ddl ColtivaItalia con 76 voti favorevoli, nessun contrario e 64 astensioni delle opposizioni. Il testo era già passato alla Camera senza voti contrari. Ora servono i decreti attuativi: i fondi diventeranno spendibili nei primi mesi del 2027.

Il pacchetto mette 300 milioni sulle filiere strategiche, 300 su Allevamento Italia e altri 300 sul settore olivicolo e sul Piano olivicolo nazionale 2026-2030. Ci sono poi 150 milioni di credito per giovani e donne (65% mutui, 35% fondo perduto) e 8.417 ettari ISMEA in comodato gratuito per dieci anni agli under 41. Completano il quadro il credito d'imposta sui contratti di filiera del frumento, i fondi per enoturismo e oleoturismo e la moratoria sui mutui per le imprese colpite nel 2025.

La domanda resta quella che l'agrotecnico Gianpietro Magliari ha posto ai colleghi sui social: svolta strutturale o goccia nel mare? Magliari si occupa di Farmer Relations per Radica e lavora ogni giorno a contatto con le aziende agricole. Con lui abbiamo parlato di tempi di erogazione, burocrazia, giovani, Calabria e prezzi pagati ai produttori.

Nel suo post si chiede se ColtivaItalia sia una vera svolta strutturale o una goccia nel mare. Dopo l'approvazione definitiva, qual è la sua risposta?

Penso che sia un ottimo slancio per le filiere citate nel piano. Tra gli agricoltori, tuttavia, c'è molto malumore, perché alcune filiere, come l'ortofrutta e altre filiere nazionali, non vengono menzionate. Si spera che rientrino tra le filiere strategiche, anche se ho i miei dubbi.

I fondi diventeranno spendibili con i decreti attuativi, nei primi mesi del 2027. Lei scrive che l'impatto si vedrà solo con la velocità di erogazione. Quali sono i colli di bottiglia da temere di più?

Sono fondi triennali. Purtroppo la velocità di spesa è cruciale per agricoltori che stanno vivendo una crisi profonda: non c'è mercato e il potere d'acquisto dei consumatori si è ridotto drasticamente. L'olio, ad esempio, ha raggiunto prezzi all'ingrosso al di sotto dei costi di produzione, per non parlare delle clementine e di altri prodotti.

I colli di bottiglia sono legati soprattutto alla burocrazia e alla mancanza di liquidità per affrontare gli investimenti. Come sappiamo, oggi, qualunque sia il bando, bisogna prima anticipare le spese e solo dopo si riceve la liquidazione della quota a fondo perduto.

Sono previsti 150 milioni per giovani e donne (65% mutui e 35% fondo perduto) e oltre 8.400 ettari ISMEA in comodato gratuito per dieci anni agli under 41. Bastano per fermare l'abbandono delle campagne?

Non bastano, soprattutto se spalmati sul triennio. Oggi un giovane che apre un'azienda agricola ha bisogno in media di 24-36 mesi per andare a regime, e questo periodo si allunga se la burocrazia è lenta. Inoltre, se i giovani non puntano su innovazione e diversificazione, in un mercato così vulnerabile è difficile restare aperti nonostante le agevolazioni.

L'abbandono delle campagne dipende anche dal fatto che ancora oggi è difficile trovare terreni coltivabili. Le proprietà sono spesso frammentate e chi vende chiede frequentemente prezzi fuori mercato, perché in realtà non vuole vendere davvero.

C'è poi il tema della PAC. I suoi fondi sono accessibili a molti pseudo-agricoltori che nella vita fanno tutt'altro: basta aprire una partita IVA agricola per percepire premi cospicui, senza vendere nemmeno un chilo di prodotti della terra. Io tasserei questi soggetti con un'imposta sugli extraprofitti. Posso capire che un'azienda non venda per uno-tre anni per motivi agronomici, ma non per anni e anni. In ogni caso, questo fenomeno dovrebbe cessare con la nuova PAC 2028-2034.

C'è anche il fenomeno dei pannelli solari, con venditori di fumo che avanzano proposte a cifre da capogiro. Molti credono che basti avere un terreno perché il progetto sia realizzabile. Sappiamo però che su dieci, forse uno solo riesce a vendere il terreno per un impianto fotovoltaico a terra, perché servono requisiti tecnici e burocratici che non sono alla portata di tutti.

La concessione degli 8.400 ettari, invece, è un'ottima iniziativa. L'accesso alla terra oggi è un problema reale per i giovani agricoltori, e il comodato d'uso gratuito dà un ottimo slancio per partire come imprenditori. In più, a fine contratto è previsto il riscatto al 50% del valore iniziale. Bisognerà poi vedere quanti di questi ettari siano davvero coltivabili.

I 150 milioni possono essere un inizio, ma non bastano a fermare l'abbandono, perché i veri colli di bottiglia sono i problemi che ho appena citato.

Lei ha citato la semplificazione delle istruttorie dei CAA e la moratoria sui mutui per chi ha subito danni nel 2025. Cosa cambia concretamente nel lavoro quotidiano di un tecnico e di un agricoltore?

Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da epizoozie e fitopatie nel 2025 è una buona boccata di liquidità, anche se ormai siamo quasi nel 2027 e le scadenze, purtroppo, non aspettano i decreti.

Quanto alle semplificazioni, vedremo più avanti quali saranno davvero operative. Credo però fermamente che il problema non siano gli uffici dei CAA: a parte rari casi di incompetenza, che fanno storia a sé, ho sempre trovato personale disponibile e preparato. Il vero ostacolo è che alcune pratiche, che l'agricoltore potrebbe gestire con il proprio tecnico e il CAA, si bloccano negli organismi pagatori e negli enti di governo. Questi, pur avendo accesso a numerosi sistemi informatici, chiedono in media tre o quattro volte gli stessi documenti, che potrebbero già scaricare dalle loro banche dati.

La Calabria è una delle prime regioni olivicole italiane, ma le sue aziende sono piccole e frammentate e negli ultimi anni hanno sofferto siccità ed eventi estremi. I 300 milioni per l'olivicoltura, il Piano olivicolo 2026-2030 e i fondi per l'oleoturismo possono davvero rilanciare il comparto calabrese? Cosa dovrebbe fare la Regione per non perdere questa occasione?

Trecento milioni possono sembrare tanti a chi legge ma, se gestiti male, hanno un effetto moltiplicatore pari a zero, o rischiano persino di produrre l'effetto contrario. Oggi la priorità dell'olivicoltura non è creare nuovi ettari di impianti, ma realizzare impianti di qualità, facilmente meccanizzabili, innovativi e capaci di contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Il fondo per l'oleoturismo è un tassello importante per la nostra regione, che potenzialmente potrebbe vivere di agricoltura e turismo. La Regione e, soprattutto, gli olivicoltori calabresi devono puntare su innovazione, marchio, mercati esteri e reti tra attori reali, superando le logiche dei «soliti noti» che pensano solo al proprio orticello.

Lei chiede ai colleghi quale misura farà la differenza tra pacchetto giovani, stop ai mutui e agevolazioni sulle filiere. Se dovesse sceglierne una sola, quale direbbe e perché?

Da giovane, punto sul pacchetto giovani e sulla necessità di dare reale valore alle nuove generazioni anche nelle agevolazioni di filiera. Più che la dotazione finanziaria in sé, per certi versi inferiore ai 300 milioni stanziati altrove, mi piace la struttura dello strumento.

La formula del 65% di mutuo e del 35% a fondo perduto è molto selettiva e, indirettamente, premia chi vuole fare agricoltura sul serio. Molto spesso i giovani si bloccano non nelle graduatorie, ma nella realizzazione del progetto, perché non hanno la liquidità per anticipare l'investimento e aspettare mesi il contributo. Così, invece, l'accesso al credito è facilitato e garantito.

A prima vista la misura può sembrare poco attraente rispetto a bandi con quote di fondo perduto molto più alte o, in casi specifici, pari al 100%. Entrando nel merito, però, ci si rende conto che senza accesso al credito i giovani restano comunque bloccati. Questa formula offre invece sia la copertura finanziaria sia una quota a fondo perduto, anche se ridotta. Si vedrà così chi vuole davvero fare l'agricoltore e chi cerca solo contributi. Preferisco questa misura, a patto che si intervenga seriamente anche sulle criticità che ho sollevato prima.

Anche la concessione degli 8.400 ettari fa davvero la differenza: come ho detto, i giovani hanno enormi difficoltà a trovare terreni per avviare o portare avanti un progetto. Sempre che la procedura si riveli snella e poco burocratica.

Infine, una considerazione personale a cui tengo molto. Oggi possiamo parlare di miliardi di euro, ma la piaga più grande della nostra agricoltura resta il profondo squilibrio tra il prezzo pagato al produttore e quello pagato dal consumatore finale. In alcuni casi il divario arriva al 400-500%, e c'è chi, lungo la filiera, fa utili da capogiro solo con giri di fatturazione, senza movimentare la merce.