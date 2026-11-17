Emendamenti di FdI e Forza Italia blindano i contratti in essere. Scatta la protesta. Cgil, Cisl e Uil sul piede di guerra proclamano lo stato d’agitazione del personale

Si accende lo scontro sulle nuove norme per la sanità privata contenute nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, attualmente all’esame della Commissione Attività produttive della Camera.

Cgil, Cisl e Uil dicono no a due emendamenti presentati dal centrodestra. E proclamano lo stato d’agitazione contro il mancato rinnovo dei contratti ai 300mila lavoratori del settore.

Nel mirino delle organizzazioni dei lavoratori c'è la norma che prevede il rinnovo automatico "in continuità" degli accordi contrattuali tra il Servizio sanitario nazionale e le strutture private accreditate. Un provvedimento avversato dai sindacati perché, sostengono, mirato a blindare le convenzioni esistenti escludendole dalla partecipazione alle gare pubbliche. Le procedure di gara, dicono gli emendamenti, sarebbero riservate ai soli nuovi fabbisogni.

Cosa prevedono gli emendamenti

Due identiche richieste di modifica presentate da Fratelli d’Italia e da Forza Italia puntano a significative variazioni del quadro regolatorio attuale sancito dall'articolo 36 della legge 193 del 2024.

Il ricorso alle procedure a evidenza pubblica verrebbe ristretto esclusivamente alla copertura di nuovi fabbisogni assistenziali previsti dalla programmazione regionale. O alla riassegnazione di prestazioni e volumi contrattuali resisi liberi a seguito di cessazione, revoca o mancato rinnovo dell'accreditamento per accertata perdita dei requisiti.

Per i fabbisogni già presi in carico da accordi contrattuali vigenti, si prevede che gli accordi vengano «rinnovati in continuità con gli erogatori già contrattualizzati». Pur sempre subordinatamente alla permanenza dei requisiti autorizzativi, all'esito positivo delle verifiche periodiche, al rispetto degli standard qualitativi e ai limiti delle risorse disponibili.

Inoltre, l'eventuale rilevazione di una non conformità non farebbe scattare in automatico una nuova gara pubblica, la quale verrebbe indetta soltanto qualora, al termine dei procedimenti previsti, il relativo fabbisogno contrattuale si rendesse effettivamente disponibile.

Tale impostazione punta a garantire la continuità dei contratti esistenti superando l'obbligo di bandi di gara periodici per l'accreditamento che era stato introdotto dal precedente governo Draghi. Di fatto, la misura mantiene lo status quo e favorisce la stabilità delle aziende del comparto privato accreditato. Ed è ciò che criticano i sindacati.

I nuovi criteri premiali: focus su esiti clinici e abbattimento delle liste d'attesa

Accanto alle norme di rinnovo, i medesimi emendamenti di FdI e FI, affiancati da una specifica richiesta di modifica presentata dalla sola Forza Italia, propongono una revisione dei criteri premiali utilizzati nella selezione delle aziende private.

L'emendamento stabilisce che non debba essere attribuita autonoma rilevanza premiale alla dimensione complessiva dell'operatore. Ovvero al numero totale di sedi gestite, ai volumi generali erogati, alla consistenza dell'organico complessivo o al valore assoluto degli investimenti. La valutazione delle strutture viene invece focalizzata sulla specifica attività o unità operativa oggetto dell'accreditamento, tenendo conto di 5 criteri chiave. L’appropriatezza clinica e gli esiti assistenziali documentati. Il rapporto tra personale qualificato e numero di assistiti, calcolato sulla singola struttura e non sull'organico totale del gruppo. Il grado di rinnovamento tecnologico di apparecchiature e dispositivi nelle attività ad alta componente tecnologica. La qualificazione del personale e i percorsi di cura nelle prestazioni a prevalente valenza assistenziale e relazionale. Il contributo effettivo alla riduzione dei tempi di attesa nella specifica branca di attività o la tempestività di risposta per le strutture residenziali e semiresidenziali.

Il no dei sindacati alla modifica del piano regolatorio

«Ancora una volta il Parlamento sembra preoccuparsi di garantire continuità e certezze ai grandi gruppi della sanità privata, senza pretendere altrettante garanzie per le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno assicurano cure, assistenza e prestazioni essenziali ai cittadini». È il giudizio espresso dai segretari generali di Fp Cgil, Federico Bozzanca, Roberto Chierchia di Cisl Fp e Rita Longobardi di UIL Fp. I sindacati lamentano il prolungato blocco dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato e delle RSA, fermi da anni.

Questo stallo genera una pesante penalizzazione economica per il personale sanitario: per un infermiere turnista della sanità privata, dicono i sindacati, la differenza retributiva rispetto a un collega impiegato nel settore pubblico può arrivare fino a 500 euro mensili in meno.

Cgil, Cisl e Uil ritengono inaccettabile che aziende finanziate con risorse pubbliche possano beneficiare del rinnovo degli accordi mentre continuano a negare i rinnovi contrattuali e a mantenere organici insufficienti.

I sindacati chiedono l'obbligo per chi opera in regime di accreditamento e riceve finanziamenti pubblici di garantire il rinnovo dei contratti collettivi alle stesse scadenze della Sanità pubblica. Chiedono altresì la sospensione dell'accreditamento istituzionale per le strutture che non rispettino gli obblighi contrattuali e i diritti dei lavoratori.