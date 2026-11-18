Bruxelles indica il 2,9% nel 2026 e apre la strada a una possibile chiusura della procedura in primavera. Ma la crescita rallenta, gli interessi sul debito aumentano e il potere d’acquisto delle famiglie recupererà soltanto nel 2028

L’Italia è più vicina all’uscita dalla procedura per deficit eccessivo. Potrebbe accadere in primavera. Lo dicono le previsioni macroeconomiche della Commissione europea, presentate oggi dal commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis.

Le stime indicano per il 2026 un disavanzo stimato al 2,9%. L'indebitamento netto dell'Italia scenderà riportandosi al di sotto della soglia critica del 3% del Pil fissata dai Trattati europei.

Bruxelles prevede che la crescita del Prodotto interno lordo italiano rallenterà nel biennio 2027-2028 rimanendo sotto la media Ue, mentre il debito toccherà un picco del 138,8% spinto dalla spesa per interessi e dalla coda del Superbonus.

Nonostante la risalita del deficit al 3,5% nel 2027 e la discesa al 3,2% nel 2028, l'Italia non rischia una nuova procedura d'infrazione: il Paese ha infatti attivato la clausola nazionale di salvaguardia (Nec), che concede flessibilità fiscale per le spese straordinarie destinate alla difesa e alla sicurezza energetica. Il quadro generale europeo vede comunque una forte tensione sui bilanci pubblici: i Paesi Ue con deficit superiore al 3% saliranno da 12 nel 2026 a 16 entro il 2028, spingendo Bruxelles a richiedere la massima prudenza fiscale.

Le leve del miglioramento nel 2026: entrate, banche e Pnrr

Dalla lettura dei conti risulta che il miglioramento del deficit italiano è il risultato di un preciso bilanciamento di finanza pubblica. L’avanzo primario sale all'1,2% del Pil. I tagli dell'Irpef per i redditi medi e gli sgravi sulle componenti salariali sono stati compensati da maggiori prelievi su banche e assicurazioni. La riduzione dei trasferimenti legati ai bonus edilizi ha compensato la crescita degli investimenti pubblici, fortemente sostenuti dalle risorse del Pnrr. Questo dicono i numeri analizzati dall’Ue. Tuttavia, l'eredità del Superbonus continuerà a pesare sull'andamento del debito attraverso gli aggiustamenti stock-flussi derivanti dai crediti d'imposta concessi negli anni precedenti.

Pil e crescita economica: l'Italia sotto la media europea

L'economia europea mostra una tenuta superiore alle attese. La Commissione ha rivisto al rialzo le stime di crescita per la zona euro all'1,2% nel 2026 (dall'0,9% stimato in primavera) e all'1,2% nel 2027 (1,3% nel 2028), mentre l'Ue a 27 crescerà dell'1,4% nel biennio 2026-2027 e dell'1,5% nel 2028. La ripresa europea è spinta dai consumi e dall'export di beni legati all'intelligenza artificiale e all'elettrificazione. L'Italia registra invece una traiettoria più lenta. Nel 2026 il Pil reale crescerà dell'1,0%, mentre nel 2027-2028 la crescita rallenterà allo 0,7% - 0,8%, rimanendo al di sotto della media dell'area euro. Nonostante il rallentamento, l'Italia non risulta la maglia nera del continente: il Prodotto nazionale della Francia, ad esempio, si ferma allo 0,4% nel 2026.

Il nodo del debito pubblico e l'impennata della spesa per interessi

L'aspetto più critico per i conti italiani rimane la dinamica del debito pubblico, che non mostra una chiara tendenza al ribasso. Il rapporto debito/Pil raggiungerà un picco del 138,8% nel 2027, per poi flettere leggermente al 138,2% nel 2028.

A frenare il rientro del debito è soprattutto il costo del debito. La spesa per interessi dell'Italia salirà dal 4,2% del Pil nel 2026 al 4,4% nel 2027, fino a raggiungere il 4,6% nel 2028. Si tratta di un valore quasi doppio rispetto alla media Ue (prevista al 2,4% nel 2028).

Famiglie, consumi e inflazione: recupero del potere d'acquisto solo nel 2028

L'inflazione in Italia si attesterà al 3,4% nel 2026 e al 3,2% nel 2027 (contro il 3,2% e 3,1% dell'Eurozona). Il persistere del caro energia frenerà la capacità di spesa delle famiglie. E non sono buone notizie.

I consumi privati dopo un aumento dell'1% nel 2026, rallenteranno drasticamente allo 0,3% nel 2027, prima di risalire allo 0,9% nel 2028.

Nel 2026 la crescita salariale è rimasta inferiore all'inflazione. Il reale recupero del potere d'acquisto dei lavoratori avverrà soltanto nel 2028, quando i rinnovi contrattuali recepiranno gli aumenti dei prezzi passati.

Dopo il picco del +3,5% nel 2026 spinto dai cantieri Pnrr, gli investimenti subiranno una brusca frenata al +0,6% nel 2027 e +0,3% nel 2028, a causa di condizioni di credito più severe e del progressivo esaurimento delle opere pubbliche straordinarie.

Le incognite sullo scenario economico

Piccoli segnali di ripresa, su cui si addensano nubi oscure. La Commissione europea segnala infatti diversi fattori di rischio che potrebbero alterare queste stime nei prossimi mesi. L’evoluzione dei conflitti e i loro effetti sui mercati energetici, l’incertezza sulle politiche commerciali, la riduzione dello spazio fiscale degli Stati membri e il possibile ulteriore rialzo dei tassi, che renderebbe più costoso rifinanziare un debito elevato. «L’intelligenza artificiale continua a presentare rischi sia al rialzo sia al ribasso», spiega la Commissione, tra guadagni di produttività e una possibile correzione disordinata delle valutazioni azionarie. Sul lato positivo, riforme per la competitività, un mercato unico più integrato, l’Unione del risparmio e degli investimenti e una minore dipendenza dai combustibili fossili importati potrebbero sostenere la crescita oltre le attese. Anche un calo duraturo dei prezzi energetici potrebbe ridurre l’inflazione.