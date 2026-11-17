Il pane è aumentato. E i rincari pesano fino a 2 euro. La corsa dei prezzi non si ferma neppure di fronte a beni primari, alimenti fondamentali per la nutrizione quotidiana e per il sostentamento delle persone. Chi li produce ha le sue spese e il caro energia ha pesato sugli aumenti registrati negli ultimi mesi.

Acquistare un chilo di pane di grano tenero costa oggi in media 4,15 euro al chilo, con oscillazioni marcate da una provincia all'altra e picchi che superano la soglia dei 5 euro.

Nel 2017 costava 3,15 euro al chilo.

È quanto emerge dall'indagine condotta a ottobre da Altroconsumo, che ha rilevato 933 prezzi in 161 punti vendita (tra grande distribuzione e panetterie tradizionali) dislocati in dieci città campione.

Se dal confronto omogeneo su nove città si nota una lieve flessione del prezzo medio rispetto al 2023 - passato da 4,18 a 4,05 euro al chilo (-3,2%) -, la dinamica di lungo periodo evidenzia un rincaro strutturale. Rispetto al 2017, quando il prezzo medio si attestava a 3,15 euro al chilo, la pagnotta registra un incremento complessivo del 32%. Inoltre, in più della metà dei centri monitorati i costi sono aumentati rispetto a tre anni fa.

La mappa dei prezzi: Padova la più cara, Firenze e Napoli al risparmio

La geografia dei listini mostra profonde spaccature territoriali. Padova si piazza in testa alla classifica delle città più onerose con una media di 5,16 euro al chilo per il pane di grano tenero, seguita a brevissima distanza da Bologna a 5,12 euro/kg. Al di sopra dei 4,50 euro al chilo si posizionano anche Genova e Milano (quest'ultima deteneva il primato di città più cara nel 2023).

Sul versante opposto della graduatoria si collocano Roma e Torino, che rimangono al di sotto dei 3,60 euro al chilo, mentre le città più economiche risultano Napoli (3,23 euro/kg) e Firenze (3,11 euro/kg).

Il divario tra la capolista Padova e la più conveniente Firenze supera i 2 euro per ogni chilo, traducendosi in una differenza del 66%.

Nel confronto triennale (2023-2026), i rialzi più consistenti si concentrano nel Mezzogiorno: Palermo (+10,5%), Bari (+7,7%) e Napoli (+5,8%).

Al contrario, si registrano netti cali a Firenze (-24,3%), Roma (-16%) e Milano (-12,2%). Ampliando l'analisi al 2017, tuttavia, il rincaro colpisce indistintamente tutte le città rilevate: dagli aumenti più contenuti di Torino (+12%) e Milano (+15%), alle impennate di Bologna (+37%), Padova (+45%), Palermo (+49%), Napoli (+58%) fino al picco di Bari (+67%).

Panetteria contro supermercato

Il canale d'acquisto scelto influisce notevolmente sulla spesa finale. Per il pane di grano tenero, al supermercato si spendono in media 3,61 euro al chilo, contro i 4,70 euro delle panetterie artigianali, pari a un maggior costo del 28% al dettaglio tradizionale. Negli ultimi tre anni, ad ogni modo, questo divario tra i due canali ha subito una contrazione. Le differenze locali tra i canali di vendita presentano casi limite.

A Torino, il pane in panetteria costa mediamente il 74% in più rispetto alla grande distribuzione. Se ci si sposta a Bologna, Padova e Palermo, il sovrapprezzo dell'artigianale si attesta attorno al 50%. A Bari, la tendenza generale si ribalta: le panetterie risultano mediamente più economiche dei supermercati.

I diversi tipi di pane fanno la differenza sul costo

Anche la tipologia di pane incide sensibilmente sul listino. Il grano tenero è la variante meno cara (4,15 €/kg), seguita da baguette e pagnotte. Il pane integrale rappresenta invece la scelta più onerosa a 5,13 euro al chilo (circa il 25% in più rispetto al grano tenero), affiancato dai panini di piccolo formato che mostrano quotazioni similari.

La posizione dei panificatori: tra responsabilità sociale e rischio sostenibilità

Di fronte ai dati emersi, il settore panificatorio respinge l'ipotesi di manovre speculative su un bene primario. Antonio Tassone, presidente di Assipan-Confcommercio, spiega che i divari geografici riflettono la diversa incidenza dei costi gestionali aziendali nelle differenti aree territoriali.

Tassone rivendica il valore della "responsabilità del pane", evidenziando come moltissime imprese - in particolare nel Centro-Sud - abbiano consapevolmente rinunciato a scaricare in modo immediato sui listini gli aumenti delle materie prime e dei fattori energetici (luce e gas) accumulati nel tempo, compiendo una scelta coraggiosa di tutela verso i consumatori. Tuttavia, Tassone avverte che la tenuta economica del comparto è giunta al limite: negli ultimi due mesi si sono manifestati gravi problemi di sostenibilità aziendale causati da un nuovo shock energetico, una situazione che rischia di costringere i panificatori a rivedere a breve i prezzi al dettaglio.