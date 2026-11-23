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La tregua alla pompa sta per finire. Da domani, martedì 24 novembre, scadrà lo sconto di 4,88 centesimi al litro, Iva inclusa, applicato al gasolio dal governo dallo scorso 10 novembre. E una proroga immediata dell’agevolazione, secondo le indiscrezioni di Staffetta Quotidiana, appare altamente improbabile. Senza un nuovo intervento dell’esecutivo, il prezzo medio del diesel potrebbe quindi tornare a salire, avvicinandosi a 2,246 euro al litro.

Che cosa cambia dal 24 novembre

La riduzione delle ultime due settimane era stata finanziata attraverso il meccanismo dell’accisa mobile, utilizzando il maggior gettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi dei carburanti. Senza un nuovo decreto interministeriale, da domani l’aliquota tornerà automaticamente al livello ordinario fissato a inizio gennaio 2026: 672,90 euro ogni mille litri, equivalenti a 67,29 centesimi al litro, Iva esclusa.

Prolungare lo sconto richiederebbe dunque un nuovo impegno finanziario da parte dello Stato. Ma il ritorno dell’accisa al livello precedente non si tradurrà necessariamente in un rincaro identico e immediato in tutti i distributori: il prezzo finale dipenderà anche dalle quotazioni internazionali del petrolio e dalle politiche commerciali delle singole compagnie.

Quanto potrebbe aumentare il pieno di gasolio

Le rilevazioni di Staffetta Quotidiana per lunedì 23 novembre descrivono una rete ancora caratterizzata da lievi ribassi. La benzina self-service è in media a 1,941 euro al litro, mentre il metano scende a 2,155 euro al chilo e il Gpl sale leggermente a 0,843 euro al litro.

Sulla rete autostradale la benzina al self raggiunge invece 1,975 euro al litro e il gasolio 2,254 euro. Per quanto riguarda il servito, il Gpl si attesta a 0,936 euro al litro, mentre il metano scende a 2,093 euro al chilo.

Con la fine dello sconto, il prezzo medio del diesel potrebbe risalire intorno a 2,246 euro al litro. Per un automobilista che deve fare rifornimento, la differenza può arrivare a 2,44 euro in più per un pieno da 50 litri, rispetto ai prezzi attuali e a parità di condizioni.

Assoutenti chiede di prorogare il taglio fino a Natale

Contro la fine dell’agevolazione interviene Assoutenti, che sollecita il governo a mantenere lo sconto almeno fino alla fine dell’anno. «Il nostro auspicio è che il governo prosegua su questa strada, mantenendo fino a fine anno il taglio delle accise sul gasolio», afferma il presidente Gabriele Melluso.

L'obiettivo, spiega l'associazione, è alleggerire il peso dei carburanti sui bilanci familiari in vista degli spostamenti per le festività. «Il lento ribasso dei listini registrato negli ultimi giorni non è sufficiente: il governo deve fare la sua parte sfruttando il maggior gettito IVA per ridurre i prezzi ai distributori», aggiunge Melluso.

La richiesta riguarda soprattutto il periodo delle partenze per Natale e Capodanno, quando milioni di automobilisti si metteranno in viaggio. Per ora, però, la prospettiva è quella del ritorno dell'accisa ordinaria e di un nuovo possibile aumento del costo del diesel.