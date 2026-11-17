Oltre 25 milioni di euro per dare ai giovani la possibilita' di investire in agricoltura, avviare un'impresa e costruire il proprio futuro in Calabria: e' questa la dotazione finanziaria di un progetto della Regione Calabria destinato all'insediamento dei giovani agricoltori.

Ad annunciarlo e' un video pubblicato sul profilo Instagram del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

«Hai tra i 18 e i 40 anni? Hai un'idea? Un pezzo di terra? O solo la voglia di restare? La Calabria - si legge nel testo del video - ci crede insieme a te. Piu' di 25 milioni di euro per i giovani che vogliono fare impresa in agricoltura. Fino a 100.000 euro a fondo perduto per ciascuno: 70.000 per realizzare il tuo progetto e 30.000 come premio per il tuo primo insediamento.

Puoi partecipare se inizi adesso o se hai iniziato da meno di due anni, da solo o in societa', perche' sia tu a guidare l'azienda. Serve un piano aziendale chiaro: da dove parti, dove vuoi arrivare.

Le domande si presentano online sul portale della Regione Calabria, entro le 17 del 23 dicembre. Non ci saranno proroghe. La terra aspetta chi ha il coraggio di sceglierla. Il futuro della Calabria si coltiva. Comincia da te».