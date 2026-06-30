Creare una rete nazionale per tutelare i professionisti selezionati dallo Stato, questo l'obiettivo del neonato Gruppo idonei concorsi - Comitato nazionale. «L'iniziativa nasce sulla scorta dell'esperienza del Gruppo idonei concorsi - Regione Calabria, che ha già unito oltre 4.000 idonei e promosso una proposta di legge regionale, per estendere la battaglia oltre i confini regionali e chiedere al governo centrale il riconoscimento di uno specifico status giuridico per chi ha superato un concorso pubblico», viene spiegato in una nota.

«La mobilitazione punta a porre fine alla precarizzazione del pubblico impiego e al fenomeno dei cosiddetti concorsi fotocopia, ovvero l'indizione di nuovi bandi per profili professionali analoghi in presenza di graduatorie vigenti», prosegue il testo. La piattaforma del Gruppo idonei propone «il blocco immediato di queste nuove procedure, lo scorrimento prioritario dei vecchi elenchi fino al completo assorbimento e l'introduzione di protocolli d'intesa per favorire l'equiparazione e la fungibilità dei profili tra amministrazioni centrali ed enti locali».

«Fare rete vuol dire avere una voce più alta per chiedere diritti e garanzie strutturali», dichiara la coordinatrice nazionale Luana Tassone, avvocato. «In Calabria stiamo spingendo per l'approvazione di una legge “salva idonei”, già al vaglio del Consiglio regionale, ma la medesima problematica affligge migliaia di idonei in tutta Italia, costretti a vivere con l'incubo della scadenza della propria graduatoria. Non chiediamo privilegi, ma il rispetto del merito già ampiamente dimostrato nelle aule d'esame, e ciò a maggior ragione ove si consideri che il destino di un candidato non dipende più soltanto dal buon esito della prova, ma anche da fattori che prescindono dalla preparazione di ciascun partecipante come, ad esempio, dalla sede prescelta o dal numero di posti messi a bando nella stessa».