Lo storico palazzo cinquecentesco dei Giureconsulti di Milano si inebria di Bergamotto. Il festival Bergarè, giunto alla quinta edizione e promosso a Reggio Calabria dalla Camera di Commercio per valorizzare il prodotto identitario della Città Metropolitana, viaggia fuori dal suo territorio di elezione per una prima edizione oltre la Calabria, nel cuore della Lombardia.

Giovedì 26 novembre la galleria dei Passi Perduti e la sala Donzelli del palazzo dei Giureconsulti di Milano ospiteranno dalle ore 9:30 gli stand di 14 aziende reggine che racconteranno al meglio, attraverso i loro prodotti e il frutto del loro talenti e capacità imprenditoriali, il bergamotto e i suoi molteplici utilizzi e benefici, mettendo in luce la loro qualità e la loro eccellenza oltre che il valore della filiera.

Una occasione importante per promuovere la conoscenza diretta di un agrume unico, per stimolare l'avvio di nuove collaborazioni commerciali con i produttori del nord Italia e soprattutto per valorizzare le imprese del territorio. Una kermesse profumata e gustosa che sarà anche aperta alla cittadinanza con una mostra ed esperienze olfattive ed immersive che animeranno la zona ai pieni dello scalone d’onore e la sala delle Colonne.

La prima edizione

Bergarè x Milano è stato presentato questa mattina nel salone della Camera di Commercio dal presidente Antonino Tramontana e dalla segretaria generale dell’Ente Camerale Natina Crea, affiancata la tavolo da Loredana Ierace, che ha coordinato l’organizzazione della manifestazione, e dalla responsabile della Comunicazione Mariangela Laganà.

L’evento si avvale del patrocinio della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, della concessione del brand “Calabria Straordinaria” ed è realizzato in partnership con Accademia del Profumo. Preziose le collaborazioni della Stazione Sperimentale per le industrie delle Essenze e dei derivati dagli Agrumi, Azienda Speciale della Camera di commercio di Reggio Calabria, dell’Archivio di Stato e del Comune di Reggio Calabria per aver ha accordato la riproduzione gratuita dei contenuti multimediali della mostra (finanziamento con risorse PAC Calabria 2014/2020).

Bergarè a Milano 26 novembre 2026 presentazione a Reggio

«Usciamo dai confini regionali e iniziamo da Milano che rappresenta per l'economia nazionale la città più importante. In un’unica giornata nel palazzo storico della Camera di Commercio di Milano, racconteremo il bergamotto e i suoi molteplici impieghi. 14 aziende del nostro territorio promuoveranno i loro prodotti e incontreranno oltre 100 operatori dell'hinterland milanese. Quindi una grande opportunità che come Camera di Commercio offriamo alla nostra economia, alle nostre imprese e ai nostri prodotti con l'intento di penetrare nel mercato milanese e di far conoscere questa nostra eccellenza anche alla cittadinanza», ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana.

«Le 14 aziende reggine presenti a Milano rappresentano il cuore della nostra azione. Esse costituiscono un sistema produttivo che mette insieme il circuito de "La Via del Bergamotto", dunque l'itinerario esperienziale che pone al centro l'agrumiturismo e il paesaggio, il club di prodotto "Reggio Calabria Welcome", pensato per qualificare l'offerta turistica e ricettiva integrata e i settori chiave del comparto che dalle essenze e dalla cosmesi si estendono fino ai prodotti agroalimentari d'eccellenza (liquori, dolci, olio Evo al bergamotto, confetture e salumi tipici)», ha evidenziato la segretaria della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Natina Crea.

Bergarè a Milano 26 novembre 2026 presentazione a Reggio

Il programma



L'evento è articolato in due sessioni, mattutina e pomeridiana.



Il Bergamotto in cucina, in pasticceria e in profumeria

Alle 9:30 una colazione tematica, primo assaggio dei prodotti dolci e salati della filiera. Alle 10 i saluti istituzionali aprono il talk “La Via del Bergamotto”, dedicato all'itinerario esperienziale promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria con Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali. Alle 10:45 il talk “Bergamotto, firma olfattiva d'Italia. Da Reggio Calabria alla profumeria mondiale”, a cura dell'Accademia del Profumo, racconta l'agrume come olio essenziale e anima dell'Eau de Cologne. Intervengono Gianfranco Capua, Gianluca Toniolo, Ambra Martone e Luca Maffei, con la moderazione della critica gastronomica del Corriere della Sera Roberta Schira.



Alle 11:15 Roberta Schira guida anche la tavola rotonda “Bergamotto, istruzioni per il gusto”, che mette a confronto lo chef Eugenio Boer di [Bur] Milano, il pasticcere Emanuele Scionti della Pasticceria Scionti di Taurianova, la biologa nutrizionista Federica Isè e il bartender Max Ruiz, già alla guida di Turbo Milano, il progetto in cui drink, arte e design parlavano la stessa lingua.

Alle 12:30 segue un light lunch con ricette al Bergamotto.

Bergarè a Milano 26 novembre 2026 presentazione a Reggio



Incontri B2B (Business to business) con 14 produttori calabresi

Dalle 14 alle 18 l'area espositori accoglie 14 aziende della provincia di Reggio Calabria: essenze e materie prime, succhi, liquori e bevande, dolci e confetture, olio, salumi e gastronomia al Bergamotto.

Buyer e ristoratori consultano i profili degli espositori e prenotano incontri one-to-one per avviare nuove collaborazioni.

Dalle 15:30 apertura al pubblico della mostra “Bey Armudi, oro verde di Reggio Calabria”, a cura della Stazione Sperimentale per le industrie delle Essenze e dei derivati dagli Agrumi, Azienda Speciale della Camera di commercio di Reggio Calabria, con una speciale esperienza olfattiva proposta da Accademia del Profumo. Il percorso, undici pannelli iconografici nella sala delle Colonne, racconta oltre tre secoli di storia del Bergamotto nelle fragranze, dalle prime acque di colonia alle creazioni contemporanee.

Ai piedi dello scalone d'onore del Palazzo, “tAlste art. Le onde del gusto”, una degustazione immersiva che trasforma l'assaggio del Bergamotto in un'opera visiva attraverso la lettura delle onde cerebrali.

Alle 18 la mixology session di networking chiude la giornata con cocktail e mocktail al Bergamotto firmati da Max Ruiz, pensati per entrare in carta.