Le testimonianze raccolte saranno al centro della presentazione del libro-inchiesta Turismo e Capitale che sarà presentato a Tropea dal Fronte Comunista. L’ipotesi di un presidio in Prefettura e di un blocco simbolico del Porto

Contratti da quattro ore e turni fino a quindici, paghe denunciate fino a 2,70 euro l’ora e stagionali che raccontano giornate da 15 euro. Sono alcune delle testimonianze raccolte nel Vibonese dal Fronte Comunista e che saranno portate alla presentazione libro Turismo e Capitale (Tropea, 1° ottobre, ore 18, Largo Antico Sedile). Un appuntamento che l’organizzazione intende utilizzare anche per provare a costruire una vertenza sul lavoro turistico, fino a ipotizzare un blocco simbolico del Porto e un presidio davanti alla Prefettura di Vibo Valentia.

Il tentativo, dunque, di accendere i riflettori sulle condizioni di chi lavora nel turismo e nei servizi in una delle aree a maggiore vocazione turistica della Calabria. Il Fronte Comunista parla di una campagna già avviata nel Vibonese attraverso banchetti, volantinaggi e contatti davanti ai luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli stagionali e agli addetti del comparto turistico.

Le testimonianze raccolte sono pesanti. Una riguarda genericamente la provincia di Vibo Valentia e racconta di un contratto di quattro ore a fronte di quindici effettivamente lavorate, dell’assenza di tredicesima e di un Tfr che verrebbe fatto figurare mensilmente in busta paga per raggiungere la cifra concordata. Un’altra esperienza è riferita espressamente a Tropea: lavoro alla reception, promessa di 1.300 euro al mese, giornate che arriverebbero a nove ore e un contratto ottenuto solo dopo ripetute richieste, con un inquadramento che avrebbe portato la paga a poco meno di 5 euro netti l’ora.

Ancora più dure altre segnalazioni: 2,70 euro l’ora in un supermercato di una catena regionale, con soltanto due ore di contributi versati; 15 euro al giorno per un turno in un bar dalle 7 alle 14 e dalle 16 alle 22; 400 euro al mese per un animatore turistico impegnato, secondo il racconto, fino a sedici ore al giorno e con prove notturne protratte anche fino alle tre o alle quattro del mattino.

Esperienze diverse messe insieme come fotografia di un fenomeno che attraversa in maniera profonda il mercato del lavoro stagionale. Ed è proprio Tropea, cuore del turismo calabrese, a diventare il luogo scelto per portare pubblicamente queste storie e provare a trasformarle in una vertenza più ampia.

I numeri del lavoro stagionale

Il quadro locale viene inserito in un contesto nazionale. Il libro, scritto da più autori tra cui docenti universitari, ricercatori e rappresentanti sindacali, raccoglie dati e testimonianze sulle condizioni dei lavoratori stagionali del turismo lungo tutto lo Stivale. Tra i numeri citati c’è un questionario somministrato nel 2023 a 367 stagionali in tutta Italia: quattro su dieci dichiarano uno stipendio mensile tra mille e 1.500 euro, il 10% meno di mille euro; sette su dieci riferiscono una paga oraria tra 5 e 10 euro, mentre il 12% scende sotto i 5 euro l’ora. Il 30% afferma di non aver usufruito del riposo settimanale, mentre il 13% dichiara di non aver ricevuto il compenso pattuito.

A completare il quadro ci sono i dati sugli effetti del lavoro stagionale: il 30% degli intervistati riferisce di aver subito abusi sul posto di lavoro, mentre otto lavoratori su dieci dichiarano di pensare all’abbandono definitivo di questo tipo di occupazione. Il 75% segnala inoltre problemi di salute legati al lavoro e il ricorso ad antidolorifici o consulti specialistici.

Da Tropea la possibile vertenza

È però principalmente sul Vibonese che l’iniziativa vuole produrre conseguenze concrete. La scelta di Tropea non è casuale: il Fronte Comunista individua nella città uno dei simboli del turismo di massa calabrese e intende utilizzare la presentazione del libro per entrare in contatto con lavoratori del territorio e costruire possibili mobilitazioni. All’incontro sono previste anche testimonianze di lavoratori provenienti da altre zone della Calabria.

Tra le rivendicazioni indicate ci sono aumenti salariali, un rafforzamento della Naspi e delle indennità di malattia, maggiori controlli dell’Ispettorato del lavoro e un sistema di monitoraggio dei turni. Nel documento viene avanzata anche la proposta di una timbratura geolocalizzata collegata all’Ispettorato del lavoro, insieme alla possibilità per i Comuni di utilizzare la Polizia locale per verificare la regolarità delle attività economiche.

Sul tavolo finiscono inoltre due ipotesi di mobilitazione destinate inevitabilmente a fare discutere: un blocco simbolico del Porto di Tropea e un presidio davanti alla Prefettura di Vibo Valentia per chiedere l’apertura di un tavolo sulle condizioni dei lavoratori stagionali. Proposte che, nelle intenzioni dell’organizzazione, dovranno essere discusse e sviluppate attraverso assemblee e confronti con gli addetti del settore.