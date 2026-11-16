Dagli umanoidi all’intelligenza artificiale, il gigante asiatico conquista il mercato mondiale e investe per guidare la rivoluzione industriale. Il Vecchio Continente resta indietro: il rischio è dipendere dalla tecnologia degli altri

A Liuzhou, nel sud della Cina, c'è una fabbrica alta quasi quattordici metri dove i robot costruiscono altri robot. È una fabbrica UBTECH, tra i maggiori produttori cinesi di umanoidi. Promette una macchina ogni dieci minuti, più di diecimila l'anno.

Non è ancora la fabbrica senza operai come potrebbe sembrare. Il lavoro umano resta necessario e le macchine si occupano soprattutto di spostare materiali e di qualche operazione interna. Ma liquidarla come propaganda sarebbe un errore: dietro quel capannone c'è una strategia industriale che va avanti da dieci anni e comincia a dare frutti. E non è detto che l’obiettivo non sia quello di arrivare a fabbriche interamente gestite da umanoidi.

I numeri sono questi. Nel 2025 nel mondo sono stati installati 603mila robot industriali, 354mila in Cina: quasi sei su dieci. Gli Stati Uniti si fermano a 38.400, la Germania a circa 25mila, l'Italia a meno di ottomila. Pechino i robot non si limita a comprarli: li progetta, li produce e prepara le condizioni per farne molti di più.

Sugli umanoidi, le macchine con sembianze umane adatte a mansioni diverse, le stime cambiano da un istituto all'altro. Tutte però dicono che la grande maggioranza di quelli prodotti e consegnati nel mondo arriva dalla Cina. Per il 2026 il governo vuole superare le centomila unità. Per ora è un obiettivo, non un risultato.

Molti restano sperimentali. Alcuni lavorano in fabbrica, altri nei laboratori. Il Walker S2 di UBTECH rende meno di un operaio e ogni tanto deve fermarsi a ricaricare le batterie. La rivoluzione è appena cominciata.



Pechino investe molto anche in intelligenza artificiale.

E non solo, perché investe anche in semiconduttori, sistemi di calcolo e software. DeepSeek e Alibaba hanno portato i modelli cinesi al centro della competizione mondiale, e il distacco dai migliori sistemi americani si è ridotto in fretta. La Cina ha una regia nazionale che tiene insieme ricerca, industria, università e governo, e per lei robotica e intelligenza artificiale sono la stessa partita.

L'Europa, nel 2025, ha installato circa 60mila robot industriali, l'11 per cento in meno. La Cina quasi sei volte tanti. L'Italia, pur tra i mercati più grandi del continente, resta lontanissima. Le imprese capaci ci sono, i ricercatori pure, e c'è qualche esperienza notevole, dalla robotica applicata alla cantieristica navale. Manca una strategia di dimensioni adeguate. L'Europa inventa bene e fa fatica a trasformare un'invenzione in una grande impresa.

Il rischio concreto è comprare la tecnologia degli altri e lasciare a loro il comando di una parte crescente dell'economia.

I robot ci toglieranno il lavoro?

Il timore è concreto. Le previsioni più cupe però mettono nello stesso sacco i posti esposti all'automazione e quelli che spariranno davvero. Cambieranno i mestieri e il modo di organizzare le imprese: qualcosa finirà, qualcos'altro nascerà. Il vantaggio enorme sarà di chi le tecnologie le produce. Chi le compra rischia lavoro qualificato, ricchezza e autonomia.

I dati più recenti dicono che il vantaggio cinese si allarga. Nel primo semestre 2026 sono stati consegnati nel mondo circa 19.100 umanoidi, contro i 5.100 dello stesso periodo dell'anno prima, e più del 97 per cento è di marca cinese, secondo Smart Analytics Global. Anche la domanda parla cinese, per oltre l'85 per cento. Il primo produttore è AgiBot, di Shanghai, con 8.400 unità, seguito da Unitree, di Hangzhou, con 5.900. Più di sette macchine su dieci vanno a fabbriche e imprese. Un anno fa erano la metà.

Consegnare non vuol dire far lavorare: i robot impiegati in compiti davvero produttivi restano pochi. Per l'intero 2026 gli analisti stimano circa 60mila macchine, meno delle centomila indicate dal governo. Il vantaggio, però, nasce dai componenti: secondo McKinsey la Cina controlla il 90 per cento della capacità mondiale di magneti permanenti per i motori.

Sull'intelligenza artificiale il rapporto di Stanford uscito ad aprile considera il divario con gli Stati Uniti praticamente chiuso: a marzo il miglior modello americano era avanti di appena il 2,7 per cento. Nel 2024 la Cina ha ottenuto il 74,2 per cento dei brevetti IA concessi nel mondo, gli Stati Uniti il 12,1. I modelli aperti cinesi sono i più scaricati su Hugging Face, con il 41 per cento dei download tra febbraio 2025 e febbraio 2026 contro il 36,5 degli americani, e Qwen, di Alibaba, ha superato i tre miliardi di download. Gli Stati Uniti restano davanti dove girano i soldi: 285,9 miliardi di dollari di investimenti privati contro i 12,4 della Cina, e cinquanta modelli di rilievo contro trenta. Quelli europei sono due.

Sulla potenza di calcolo l'Europa è ancora più indietro

Mario Draghi ha ricordato a settembre sul Financial Times che l'Unione ospita meno del 5 per cento della capacità mondiale dedicata all'IA, gli Stati Uniti circa il 75. Il piano per recuperare, almeno cinque gigafactory da centomila chip avanzati ciascuna per venti miliardi di euro, ha accumulato ritardi: il bando formale, previsto per maggio, è slittato a luglio, tra dubbi sulla domanda e sui tempi dei contributi.

Slittano anche le regole. Il rinvio dell'Omnibus digitale sull'IA sposta al 2 dicembre 2027 gli obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi, e al 2 agosto 2028 quelli per i prodotti che li incorporano. Il testo è in vigore dal 27 luglio 2026.

A Liuzhou, intanto, una macchina ogni dieci minuti.