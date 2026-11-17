Nel mese di ottobre, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato un incremento dell’1,0% su base mensile e del 5,5% su base annua, in forte accelerazione rispetto al +4,2% rilevato nel mese di settembre. Il dato definitivo diffuso dall'Istat rivede al rialzo anche la stima preliminare, che si era data al +5,4%.

Si tratta del valore più alto dall’estate del 2023. A luglio di quell’anno l’inflazione arrivò al +5,9%.

L’accelerazione dell’inflazione risente principalmente dell’aumento dei prezzi dei beni energetici (da +22,6% a +31,9%), ancora influenzato dal quadro geopolitico internazionale. Un contributo all’inflazione si deve anche agli alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e ad alcune tipologie di servizi, in particolare quelli relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%).

Il cosiddetto “carrello della spesa” accelera (da +1,5% a +2,3%) e l’inflazione di fondo si attesta a +2,0% (da +1,6%). L’inflazione acquisita a ottobre, per il 2026, risulta pari al +3,4%.

Che cosa aumenta di più

La dinamica dell’inflazione è influenzata prevalentemente dall’andamento dei prezzi degli energetici regolamentati (cresciuti da +25,8% a +61,6%) e da quelli non regolamentati (saliti da +22,5% a +29,8%), Pii da prezzi degli alimentari non lavorati (passati da +5,5% a +7,5%) e dei servizi relativi ai trasporti (cresciuti da +1,6% a +3,2%).

Nel mese di ottobre l’'inflazione di fondo, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +1,6% a +2,0%, così come quella al netto dei soli beni energetici che da +2,0% passa a +2,5%.

L’accelerazione del ritmo di crescita dei prezzi dei beni, da +5,4% a +7,6%, è marcatamente più ampia di quella dei servizi passati da +2,6% a +3,0%. Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni si porta, dunque, da -2,8 a -4,6 punti percentuali.

La variazione congiunturale dell’indice generale riflette soprattutto l’aumento dei prezzi degli energetici, regolamentati (+20,3%) e non (+5,3%), degli alimentari non lavorati (+1,8%) e dei servizi relativi ai trasporti (+1,3%). Diminuiscono su base mensile i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (-0,9%).

La corsa dei prezzi dopo l’estate

L’inflazione media del 2026 acquisita a ottobre è pari a +3,4% per l’indice generale e a +1,9% per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra una variazione pari a +1,2% su base mensile e a +5,6% su base annua (da +4,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale pari a +1,1% e una tendenziale di +5,4%.

Caro-spesa e record sui prodotti alimentari

L'effetto dell'aumento dei costi energetici e dei carburanti si fa sentire pesantemente sui beni di prima necessità e sulla spesa quotidiana delle famiglie.

Il cosiddetto "carrello della spesa" (beni alimentari, per la cura della casa e della persona) accelera dal +1,5% al +2,3% su anno, mentre i prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono dal +5,2% al +5,8%. La sola componente degli alimentari non lavorati balza dal +5,5% al +7,5%.

Secondo le stime diffuse dall’associazione dei consumatori Adusbef, la voce "alimentari e bevande analcoliche" registra un'inflazione tendenziale del +2,7%, che si traduce in un aggravio di spesa complessivo pari a 4,8 miliardi di euro all'anno per le famiglie italiane.

La stangata su frutta e verdura

Il balzo in avanti dei prezzi di frutta e verdura rilevati da Adusbef è impressionante. A ottobre il costo dei pomodori è aumentato in media del 52,6% su anno, le fragole del 41,3%, i carciofi del 31,4%, gli asparagi del 19,5%, i peperoni del 19,1%. E ancora i cavolfiori e i broccoli sono aumentati del 14,8%, l’insalata del 13,7%, i piselli del 13,6%, le melanzane del 12,7%. La corsa agli aumenti non ha risparmiato neppure le arance che hanno segnato un +9,5% di rincari, i fagiolini (+7,8%), le patate (+7,8%) e le uova (+7,4%).

I forti rialzi registrati nei prezzi dei generi alimentari destano forti timori tra le associazioni dei consumatori.

«Si tratta di rincari preoccupanti - avverte il presidente di Adusbef, Antonio Tanza - perché riguardano una voce di spesa primaria per le famiglie, sempre più costrette a tagliare i consumi anche in tavola per far quadrare i conti a fine mese».

Aumenta il rischio sulla tenuta dei bilanci familiari

Budget sempre più ridotti e rischio default per i conti delle famiglie che tra costi fissi e imprevisti non riescono più a stare dentro alle previsioni di spesa mensili. «Per una coppia con 2 figli - dice Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori - la stangata dovuta al carovita supera la soglia di 2000 euro: 247 euro per mangiare e bere, 927 per elettricità e gas, 476 per trasporti e carburanti, 267 euro per il carrello della spesa. In media per una famiglia l'inflazione al 5,5% significa una batosta pari a 1572 euro su base annua. Le famiglie spenderanno 179 euro in più per i prodotti alimentari, 811 euro per abitazione, elettricità e gas, 332 euro in più per carburanti e trasporti. Per una coppia con 1 figlio la maggior spesa annua sale a 1901 euro».