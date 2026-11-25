Il reintegro di Jensen Huang alla guida di Nvidia ha scatenato un'accesa bufera politica ed economica negli Stati Uniti, mettendo in luce l'intreccio tra mercati finanziari, sicurezza nazionale e la presidenza di Donald Trump.

Sugli incassi miliardari innescati dal rientro di Huang alla guida del colosso dei chip ora indaga la Sec, l'Agenzia federale di vigilanza sui mercati finanziari Usa.

Dopo due settimane di forti turbolenze azionarie seguite alle sue dimissioni, il ritorno inaspettato di Huang ha registrato un immediato balzo del titolo Nvidia. Con un guadagno superiore al 30% a Wall Street. Donald Trump ha rivendicato pubblicamente alla Cnbc di aver riportato indietro Huang. Affermando di essere stato l'artefice dell'accordo per convincere la società a reintegrare il ceo. Nvidia ha guadagnato circa 1.000 miliardi di dollari, il 30% del suo valore in capitalizzazione azionaria, in una sola giornata di contrattazioni.

Il ruolo di Trump e il guadagno stimato fino a 15 milioni di dollari

Secondo una ricostruzione del Financial Times basata sui documenti depositati all'Office of Government Ethics, l'operazione potrebbe aver fruttato al presidente americano un guadagno personale fino a 15 milioni di dollari.

Le dichiarazioni finanziarie, aggiornate al 30 settembre, indicano che Trump possedeva un portafoglio compreso tra 32.000 e 370.000 azioni Nvidia, riflettendo la struttura del suo fondo di investimento che replica l'indice S&P 500.

Anche nella stima minima di 32.000 azioni (per un valore iniziale di 5,3 milioni), il rally azionario di lunedì avrebbe garantito a Trump un profitto di almeno 1,3 milioni di dollari.

Nelle settimane precedenti, tuttavia, il crollo del titolo dovuto allo scandalo aveva comportato per il tycoon una perdita teorica fino a 42 milioni di dollari rispetto ai precedenti massimi. Dalla Casa Bianca non sono giunti commenti ufficiali sulla vicenda.

I retroscena dello scandalo: sicurezza nazionale, relazioni con la Cina e scuse pubbliche

Le dimissioni iniziali di Jensen Huang erano state provocate dalla diffusione di notizie su relazioni extraconiugali, tra cui una presunta legame con la manager di Megaspeed Alice Huang, ipotizzata come figura vicina all'intelligence cinese. Il segretario di Stato Marco Rubio aveva persino diramato un promemoria interno sui rischi per la sicurezza nazionale derivanti da tale relazione. Ciononostante, il board di Nvidia ha giustificato il reintegro spiegando di aver ricevuto rassicurazioni da "alti livelli" del governo circa l'assenza di pericoli legali o strategici.

Nel corso della prima riunione con i dipendenti, Huang ha ammesso di aver commesso "errori terribili", ha dichiarato di seguire un percorso di terapia quotidiano di un'ora e mezza e ha smentito che la decisione sia stata imposta da Trump, sostenendo che il consiglio di amministrazione abbia agito in piena autonomia. Diversi magnati del settore tecnologico, tra cui Elon Musk e Jeff Bezos, hanno espresso il proprio sostegno al ritorno di Huang alla guida del gruppo.

Le accuse politiche: dal "Supergate" alle richieste di indagine al Congresso

L'intervento della Casa Bianca ha scatenato una dura reazione bipartisan a Washington. L'ex segretaria di Stato Hillary Clinton ha attaccato duramente l'amministrazione, definendo il caso un "Supergate" e parlando apertamente di scandalo di sicurezza nazionale, manipolazione di mercato e insider trading.

Il senatore democratico Ruben Gallego ha chiesto di indagare sulle transazioni azionarie antecedenti l'annuncio, mentre il deputato Gregory Meeks ha sollecitato la convocazione di Huang in un'audizione pubblica alla Camera. Preoccupazioni sono emerse anche sul fronte repubblicano. Il deputato John Moolenaar e il senatore Tom Cotton hanno ribadito che il reintegro di Huang non elimina i sospetti sul contrabbando di chip avanzati verso la Cina. Come pure sulle attività di Megaspeed, assicurando che il Congresso continuerà a indagare. Il primo ad essere ascoltato, probabilmente già la prossima settimana, sarà proprio il numero uno di Nvidia. Nel frattempo, come evidenziano molti media Usa, dopo le pesanti critiche Washington ha deciso di adottare la linea del silenzio. Il segretario di Stato Marco Rubio, che aveva sollevato la questione, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla reintegrazione di Jensen Huang.

L'impero finanziario di Trump e le speculazioni di mercato

La vicenda si inserisce in un quadro di forte espansione degli affari privati del presidente. Gli utili della Trump Organization sono saliti dai 51 milioni di dollari dell'inizio del 2024 agli 864 milioni all'inizio del 2025. Con un peso sempre maggiore legato al settore delle criptovalute rispetto a quello immobiliare. Tra i recenti progetti figura lo smartphone "Trump mobile" (in vendita a 749 dollari). Operazione annunciata come orgoglio della capacità dell'industria americana. Con NBC News che ha rivelato che il telefono viene assemblato a Taiwan e non negli Stati Uniti. Complessivamente, si stima che Trump abbia guadagnato circa 3 miliardi di dollari dall'inizio della sua presidenza.

Si indaga su altri incassi milionari

Parallelamente, sui canali social del mondo cripto sono circolate notizie, non confermate, riguardanti gli incassi fatti da misterioso trader anonimo. Che, dopo aver piazzato 3,4 milioni di dollari in opzioni derivate su Nvidia prima del fine settimana, avrebbe incassato ben 312 milioni di dollari in soli due giorni grazie al rally azionario seguito al ritorno di Huang.

L'impatto sull'economia globale e sul settore dell'intelligenza artificiale

La mossa di Trump trova spiegazione anche nella forte vulnerabilità di Wall Street rispetto al comparto tecnologico. Durante i quattordici giorni di assenza di Huang, la flessione del 28% registrata da Nvidia aveva contagiato l'intero mercato. Portando l'indice azionario a rischiare di azzerare i guadagni annuali.

Nvidia, insieme a Microsoft, Google, Amazon e Meta, rappresenta il 25% del valore complessivo dell'S&P 500. I primi 10 titoli tecnologici coprono circa il 40% dell'indice. Secondo le stime di ING, un quarto della crescita economica del 2024 è stato trainato dalle infrastrutture per l'IA. Goldman Sachs stima una spesa nel settore pari a 1.100 miliardi di dollari nel 2024 e 1.800 miliardi nel 2025. Con un balzo ad oltre 2.300 miliardi nell'anno che sta per chiudersi. Molti analisti di mercato evidenziano crescenti perplessità sulla velocità con cui tali investimenti si tradurranno in profitti sostenibili.