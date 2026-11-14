Cgil, Cisl, Uil e 13 associazioni d’impresa hanno siglato a Roma un accordo quadro quadro per definire il «salario giusto», misurare la rappresentatività ed eliminare i contratti pirata. L'intesa fissa nuove regole per la tutela delle retribuzioni dall'inflazione.

Tra i firmatari Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Legacooperative, Confcooperative, Agci, Confetra, Confservizi e Confapi.

L'accordo interconfederale punta a ridefinire le regole del gioco nel mondo del lavoro, stabilendo criteri certi per individuare quali siano i sindacati e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative e mettendo un freno al proliferare dei contratti collettivi a ribasso.

Stop ai «contratti pirata»: i 4 criteri per pesare la rappresentanza datoriale

Per la prima volta dopo vent'anni di tentativi infruttuosi, si è trovato un accordo per misurare il peso reale delle associazioni imprenditoriali. Il testo fissa tre criteri qualitativi e uno quantitativo.

La presenza storica e continuativa dell’associazione nel sistema di relazioni industriali. La partecipazione a organismi di rappresentanza europea. La presenza di istituti strutturati per la disciplina del welfare nella contrattazione collettiva. Il criterio quantitativo è fondato sul numero complessivo di dipendenti la cui disciplina lavorativa è regolata dalla contrattazione di settore dell'associazione.

Questa griglia elimina le sigle privi di reale rappresentatività, contrastando i cosiddetti "contratti pirata".

Tre contratti di riferimento per settore e il nuovo «salario giusto»

In base all'intesa, ogni settore economico avrà al massimo tre contratti di riferimento: uno per le imprese artigiane, uno per il mondo della cooperazione e uno per le altre aziende. I contratti di riferimento saranno unicamente quelli stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

Il «salario giusto», introdotto dal governo con il decreto 62 dell'aprile scorso, poi convertito in legge, coinciderà esattamente con il trattamento economico previsto da tali contratti di riferimento.

Le associazioni minori resteranno libere di contrattare, ma i trattamenti economici riconosciuti ai lavoratori non potranno essere inferiori a quelli stabiliti dai contratti di riferimento del settore. Inoltre, le parti firmatarie chiedono che l'applicazione integrale del contratto di riferimento costituisca condizione vincolante per accedere a qualsiasi agevolazione fiscale e contributiva.

Trasparenza retributiva: arrivano Tem, Tec e il parametro delle ore lavorate

Per permettere la comparabilità tra diversi contratti collettivi, l'accordo stabilisce una griglia standard di composizione della retribuzione.

Si parte dal trattamento economico minimo (Tem). Comprende i minimi tabellari, l'indennità di contingenza e l'elemento distinto della retribuzione (Edr). Nei rinnovi, il Tem varierà in base agli scostamenti dell'indice Ipca-Nei calcolato dall'Istat.

Il trattamento economico complessivo (Tec) include il primo insieme a tutte le voci retributive fisse, continuative, dirette, indirette e differite, oltre alle prestazioni di welfare a cui sarà attribuito uno specifico valore economico.

Ogni contratto nazionale dovrà specificare la composizione e il valore di Tem e Tec per ogni livello di inquadramento, indicando chiaramente il numero di ore lavorabili annue come parametro essenziale di confronto.

Il nodo inflazione e le tutele per il mancato rinnovo

La modalità di adeguamento degli stipendi al costo della vita ha rappresentato uno dei punti più complessi della trattativa. L'intesa lascia a ciascuna categoria la libertà di definire tempi e modalità dell'adeguamento all'inflazione, prevedendo verifiche periodiche a cadenza annuale o biennale.

Per le situazioni di stallo contrattuale, l'accordo si allinea alla legge: se entro nove mesi dalla scadenza naturale del contratto non si raggiunge una intesa, e in assenza di disposizioni diverse, i salari verranno automaticamente adeguati in misura pari al 50% della variazione dell'indice Ipca.

Appalti pubblici: revisione prezzi obbligatoria

Uno specifico passaggio dell'accordo è stato dedicato alle imprese (particolarmente nel settore cooperativo) impegnate in appalti con la Pubblica amministrazione. Per evitare che l'adeguamento dei salari metta in crisi le aziende con commesse pubbliche bloccate, le parti chiedono la distinzione netta tra appalti di lavori e appalti di servizi. E l'introduzione di un meccanismo obbligatorio di revisione dei prezzi. Su questo punto verranno avviate iniziative unitarie nei confronti di Governo, Parlamento, stazioni appaltanti e Anac. Sindacati e associazioni datoriali e di categoria si impegnano a evitare allargamenti impropri dei perimetri contrattuali di riferimento.

La rappresentanza sindacale nelle aziende

Anche sul fronte della rappresentanza sindacale sono state introdotte novità rilevanti. Entro dicembre 2026 verrà aggiornato l'accordo interconfederale del 2014, confermando la misurazione basata su iscritti e voti ottenuti nelle rsu. Le aziende saranno tenute per legge/contratto a comunicare i dati delle preferenze ottenute dalle singole sigle durante le elezioni. L'obbligo di comunicare le deleghe di iscrizione al sindacato tramite il flusso Uniemens dovrà essere inserito in tutti i contratti nazionali di categoria.

Le reazioni politiche e sindacali

L'esito della trattativa ha raccolto commenti unanimi sulla positività del risultato.

Il ministro del Lavoro Marina Calderone parla di «accordo storico» che dimostra la validità del dialogo sociale e avvia una nuova stagione nelle relazioni industriali. L'esponente di maggioranza ha sottolineato come l'introduzione del salario giusto nel decreto Primo Maggio abbia favorito l'intesa.

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, definisce l’accordo un «passaggio epocale». «Si misura la rappresentanza, quanto valiamo, chi siamo. È un passaggio importante nella lotta contro i contratti pirata, ci sarà una tutela della crescita delle imprese e della capacità di spesa, con il legame tra contratti e inflazione, che avevamo già introdotto con il contratto dei metalmeccanici». È anche la dimostrazione che «il dialogo funziona» e che «quando imprese e sindacati siedono allo stesso tavolo trovano soluzioni concrete nell’interesse del Paese». «Il futuro dell’industria italiana e del lavoro si costruisce insieme, imprese e lavoro sono due facce della stessa medaglia. Senza imprese competitive – conclude Orsini – non c’è crescita economica, ma senza salari adeguati non c’è crescita sociale».

Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil sottolinea come si siano gettate le basi per generare crescita salariale, sconfiggere i contratti pirata e attuare, dopo ottant'anni, l'articolo 39 della Costituzione sulla certificazione della rappresentanza e il ruolo del sindacato nelle aziende.

Il segretario nazionale della Cisl, Daniela Fumarola definisce l'accordo «fondativo» e un grande atto di responsabilità verso il Paese scritto in autonomia dalle parti sociali.

Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, giudica l’accordo raggiunto tra imprese e sindacati «un atto di grande responsabilità che certifica il ruolo imprescindibile delle organizzazioni maggiormente rappresentative e dei sindacati per modernizzare i contratti, far crescere i salari e, quindi, sostenere i consumi».