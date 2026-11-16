Sui conti pubblici si annuncia battaglia.

Opposizioni e sindacati criticano le misure previste dalla manovra finanziaria. Modifiche in vista su sanità, pensioni e scuola. Si acuisce, invece, lo scontro sullo “spalma-crediti” del superbonus in 10 anni.

Martedì scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra finanziaria e i partiti stanno definendo la misura delle proposte integrative al testo varato dal Governo. La legge di Bilancio conta interventi per 26,6 miliardi. E non ci si potrà spostare di molto per attenersi ai vincoli degli equilibri finanziari. La coperta è corta, anzi cortissima. Le forze di maggioranza, ne hanno discusso nel corso di un vertice svoltosi a Palazzo Chigi. Qualsiasi modifica al testo base implicherà ulteriori tagli alle spese dei ministeri o aumenti di tasse. Le polemiche di queste ore riguardano anche circa 5 miliardi di oneri aggiuntivi a carico di famiglie ed imprese.

Bankitalia e Ufficio parlamentare di bilancio hanno evidenziato che le risorse sono tutte vincolate e che per i prossimi tre anni non ci saranno margini di manovra. Bankitalia ha inoltre avvertito sui rischi di portare a 10 anni il rimborso dei crediti edilizi del superbonus.

Pd e M5S chiedono modifiche sostanziali al testo che contiene previsioni di spesa giudicate insufficienti . La premier, Giorgia Meloni difende, invece, l'impianto delle misure decise dall’esecutivo. Critici i sindacati che chiedono più soldi e interventi strutturali e a lungo termine.

Sanità: il braccio di ferro sulle risorse tra Stato e Regioni

La sanità si conferma uno dei terreni più complessi dell'intera manovra. Nonostante il governo rivendichi di aver portato il Fondo sanitario nazionale alla cifra record di 146,3 miliardi di euro (grazie a 2,4 miliardi di nuovi stanziamenti cui si aggiunge 1 miliardo ereditato dalla precedente legge di Bilancio), le Regioni ritengono le risorse del tutto insufficienti e richiedono un incremento di almeno 5,5 miliardi.

Tra le modifiche in discussione figurano 500 milioni di risorse aggiuntive per il personale sanitario. Somma considerata insufficiente alla copertura delle spese. La Conferenza delle Regioni chiede di destinare al Fondo sanitario pubblico la quota di 1,6 miliardi prevista per la card/voucher destinata agli over 75 per le prestazioni sanitarie.

Scuola e università, stop ai tagli

Il Governo ha annunciato lo stop alla riduzione di 7mila unità tra personale docente e Ata. Gli atenei protestano per taglio del turnover del 25%. I sindacati chiedono, invece, più risorse per la stabilizzazione del personale: i precari degli enti di ricerca sono oltre 2.500 in tutta Italia. La premier ha assicurato che il Governo non ha intenzione di mettere mano agli attuali livelli occupazionali.

Pensioni e previdenza: equilibrio tra tagli e flessibilità

Sul piano previdenziale, la manovra introduce un depotenziamento del meccanismo di indicizzazione per gli assegni che superano di quattro volte il trattamento minimo (ossia oltre i 2.447 euro mensili), misura che garantisce alle casse dello Stato un risparmio strutturale di 1,4 miliardi di euro all'anno.

Mentre si valutano modifiche per attenuare il taglio della perequazione, la Lega esercita un forte pressing affinché il fondo da 850 milioni di euro per la flessibilità in uscita venga destinato a favorire il pensionamento a 64 anni. Tra le altre proposte in campo si segnalano l'introduzione di una previdenza dedicata per le forze dell'ordine e la possibilità che spunti un emendamento governativo per gestire l'aumento di 1 mese dell'età pensionabile che scatterà da gennaio.

Superbonus: lo scontro sullo “spalma-crediti” in 10 anni

Uno dei punti di maggiore tensione riguarda l'articolo 37 della manovra, che estende a 10 anni (anziché al 2027) la rateizzazione dei circa 20 miliardi di crediti di imposta del Superbonus. Pur non alterando il saldo di deficit, l'allungamento dei tempi riduce la disponibilità di cassa e ha provocato la netta contrarietà del sistema bancario, con l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina che ha criticato duramente la formula di rimborso. Contrarie anche le imprese.

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha ribadito come la modifica incida negativamente sulla certezza del diritto, mettendo a rischio le società che hanno incamerato crediti.

La maggioranza valuta correttivi quali l'esenzione dalle nuove regole per le pmi o una riduzione del periodo di spalmatura, mentre l'Ance richiede interventi nel decreto Infrastrutture per sbloccare le risorse per i cantieri in corso.

La modifica della Exit tax

Sul versante fiscale, si lavora alla modifica della Exit tax per i soggetti ad alto patrimonio che trasferiscono la residenza all'estero. La proposta di Forza Italia mira a far salire la soglia patrimoniale dagli 800mila euro iniziali fino a 4 o 5 milioni di euro e a portare da 6 a 10 anni il vincolo di residenza previgente in Italia, a fronte di una norma che stima un gettito di appena 3,3 milioni nel 2027. Ulteriori emendamenti potrebbero riguardare la flat tax all'1% per i giovani, il ristoro alle Regioni del mancato gettito del bollo auto e la copertura del caro materiali nei cantieri.