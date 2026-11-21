Rincari e crisi economica costringono a tenere spenti stufe e riscaldamenti in 143mila case, colpiti soprattutto anziani e famiglie vulnerabili: il report della Cgia

Con l’arrivo del freddo milioni di italiani dovranno fare i conti con i rincari energetici. Riscaldare casa e luogo di lavoro costerà 9,8 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno. Le più salate saranno le bollette del gas, aumentate del 23,2%. Di poco inferiore il contro per l’energia elettrica, cresciuta del 21,3%. Aumenti accumulati nel giro di pochi mesi, per effetto del conflitto in Medio Oriente.

Cresce il conto

L’ultimo studio della Cgia sostiene che quest’anno ormai agli sgoccioli la spesa delle famiglie calabresi passerà da 984 milioni a 1 miliardo e 199 milioni. Dunque 215 milioni di rincari complessivi, il 21,9% in più. Ma questa non è l’unica notizia negativa contenuta nel report. Perché, sempre secondo l’associazione degli artigiani,143.453 famiglie, 318.192 persone in tutto, si ritrovano in condizioni economiche tali da dover arrivare a rinunciare ad accendere stufe e riscaldamenti.

Parliamo di povertà energetica. In Italia le famiglie a rischio sono 2,4 milioni, il 9,1% del totale nazionale. Quasi la metà delle situazioni di disagio è concentrata nel Mezzogiorno, dove, tra la popolazione, si registra un’incidenza media del 13,4%.

In questo scenario, la Calabria si colloca al secondo posto nazionale per gravità del fenomeno, subito dietro la Puglia e davanti al Molise.

I numeri della crisi in Calabria

Secondo le stime elaborate dalla Cgia su fonti Istat e Osservatorio italiano sulla povertà energetica, in Calabria sono più di 143.453 le famiglie costrette a fare i conti con la deprivazione energetica. Il fenomeno coinvolge direttamente 318.192 persone.

Il dato percentualmente più allarmante riguarda l'incidenza: il 17,4% delle famiglie calabresi si trova in condizioni di povertà energetica, a fronte di una media nazionale del 9,1%. Tra le venti regioni italiane, soltanto la Puglia presenta un valore superiore (18,1% con 302.591 famiglie), mentre il Molise segue a poca distanza con il 17,0%.

Chi sono i soggetti vulnerabili

Analizzando la composizione dei nuclei familiari calabresi e nazionali più colpiti, emergono chiaramente le fasce di popolazione a maggior rischio: si tratta principalmente di anziani soli, famiglie numerose, nuclei con redditi instabili, famiglie di nazionalità straniera con figli.

Meno consumi per paura dei costi

Non è scontato, dunque, che le famiglie in difficoltà riescano a tenere al caldo l’abitazione. E non lo è neppure per chi lavora in proprio.

La povertà energetica non si manifesta soltanto attraverso l'accumulo di arretrati nelle bollette o il concreto rischio di interruzione delle forniture. Come evidenziato dall'Osservatorio italiano sulla povertà energetica, il fenomeno assume spesso le forme del cosiddetto "sotto-consumo energetico" o deprivazione nascosta: intere famiglie rinunciano a riscaldare la casa d'inverno o a raffrescarla d'estate per timore dei costi. Molte abitazioni soffrono inoltre di gravi carenze strutturali, quali scarso isolamento termico e impianti obsoleti, che generano ambienti insalubri caratterizzati da muffa e umidità.

Il doppio salasso per artigiani e microimprese

Il dramma del caro energia non si limita alle mura domestiche, ma travolge anche il tessuto economico regionale. In una realtà come quella calabrese, caratterizzata da una forte presenza di microimprese, artigiani e piccoli commercianti (dove sette titolari su dieci lavorano senza dipendenti), i rincari colpiscono con doppia violenza.

Questi piccoli imprenditori pagano le bollette due volte: la prima a casa come cittadini, e la seconda in bottega o nel proprio negozio, dove i consumi per illuminazione, riscaldamento o refrigerazione costituiscono costi ineludibili. A subire le conseguenze più pesanti sono soprattutto i giovani che hanno aperto da poco un'attività e non dispongono ancora di riserve finanziarie per assorbire aumenti imprevedibili.

Crisi di fine anno

La situazione è destinata a peggiorare nei prossimi mesi. Gli aumenti dei prezzi energetici sul mercato all'ingrosso - innescati dal conflitto nel Golfo Persico che ha portato il gas a 92 euro/MWh (+161,5%) e l'elettricità a 260 euro/MWh (+127%) tra febbraio e novembre di quest'anno - si tradurranno in stime di rincari considerevoli: +21,3% per l'energia elettrica e +23,2% per il gas. Su scala nazionale, l'aggravio complessivo per i bilanci familiari sfiorerà i 9,8 miliardi di euro.

Urge un tetto europeo al prezzo del gas

Per fronteggiare questa emergenza, la proposta dell'ufficio studi Cgia suggerisce un intervento strutturale a livello comunitario: il ripristino a livello europeo di un tetto al prezzo del gas (replicando la misura da 180 euro/MWh in vigore tra il febbraio 2023 e il gennaio 2025), ritenuto indispensabile per mettere al riparo la materia prima da speculazioni e calmierare le bollette a tutela dei territori più fragili come la Calabria.