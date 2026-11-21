Sarà il porto di Gioia Tauro a ospitare sabato 28 novembre la seconda tappa della mobilitazione della Cisl dal titolo “Il Patto che unisce”. All'appuntamento, sottolinea il sindacato, sono attese migliaia di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, delegate, delegati e quadri sindacali da cinque regioni del Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. A concludere l'iniziativa sarà la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, dopo gli interventi dal palco dei leader delle cinque strutture regionali della confederazione.

Dopo la prima tappa del 7 novembre a Genova, con le regioni del Nord, la campagna della confederazione di via Po fa rotta verso Sud, prima della manifestazione conclusiva del 12 dicembre a Roma. L'obiettivo è duplice: migliorare la manovra, ora all'esame del Parlamento, e sostenere le ragioni di un nuovo Patto sociale capace di aprire una stagione di crescita e coesione.

La scelta di Gioia Tauro, sottolinea la Cisl, non è casuale: il porto rappresenta uno snodo logistico strategico per il Mezzogiorno e per l'intero Paese. «Da Gioia Tauro, come a Genova, vogliamo lanciare un messaggio di unità nazionale e di coesione sociale», afferma Fumarola. Al centro delle proposte c'è il consolidamento della Zes unica, che dal 2024 ha dato il via libera a oltre 1.500 progetti per quasi dieci miliardi di euro. Lo strumento, si sottolinea, va rafforzato con nuove risorse e raccordato con i fondi europei e con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, legando gli incentivi alla qualità del lavoro e alla crescita delle competenze.

La Cisl chiede inoltre di contrastare la fuga dei giovani qualificati, favorire maggiori investimenti privati e pubblici, colmare il divario nell'occupazione femminile attraverso più asili nido e servizi di assistenza e fare del Sud un protagonista della transizione industriale ed energetica.

«L'Italia e l'Europa restano competitive se scommettono su solidarietà, riequilibrio territoriale e valore del lavoro. Nessun rilancio del Paese senza un Mezzogiorno coeso, integrato, messo nelle condizioni di correre: il Sud non cerca assistenza ma lavoro, welfare e impresa», conclude Fumarola.