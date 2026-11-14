La legge di bilancio soddisfa nel breve termine gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ma al prezzo di saturare completamente gli spazi di manovra concessi dalle nuove regole della governance europea.

È il giudizio espresso dall’Ufficio parlamentare di bilancio nel corso della sua audizione davanti alle Commissioni di Camera e Senato.

Secondo le analisi e le stime dell'organismo indipendente di vigilanza sui conti pubblici, la manovra esaurisce per l'intero triennio 2027-2029 i margini d'espansione consentiti dall'indicatore della spesa primaria netta, il perno attorno a cui ruota il Patto di stabilità e crescita riformato in sede europea. Ciò implica che qualsiasi nuovo intervento o modifica alle politiche economiche dovrà puntare su risparmi, nuove entrate e tagli di spesa. A rischio il secondo scaglione Irpef senza coperture dal 2028.

I saldi di bilancio e il vincolo europeo sulla spesa primaria netta

Sul fronte della finanza pubblica, gli interventi previsti determinano un incremento dell'indebitamento netto pari allo 0,5% del Pil nel 2027 (12,6 miliardi), allo 0,6% nel 2028 (13,7 miliardi) e allo 0,1% nel 2029 (3,7 miliardi). Tali saldi risultano coerenti con i target programmatici del deficit stabiliti al 3,4% nel 2027, al 3,2% nel 2028 e al 2,3% nel 2029. Nel biennio 2027-2028, il quadro sfrutta i margini di flessibilità concessi dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa e la sicurezza energetica, pari a circa 29 miliardi di euro complessivi (fino allo 0,6% del Pil all'anno).

In manovra 16 miliardi di interventi a scadenza

Il punto di maggiore criticità, secondo l’Upb, risiede nell'elevata presenza di misure temporanee: nell'arco del triennio sono previsti 16 miliardi di euro di interventi a scadenza (8,8 miliardi nel 2027, 4,7 nel 2028 e 2,5 nel 2029). Si tratta di norme concentrate prevalentemente sul primo anno ma destinate a generare aspettative tali da renderne complessa la mancata proroga.

Tra le disposizioni a tempo spiccano l'innalzamento del limite del secondo scaglione Irpef a 55.000 euro, i tagli fiscali sulle retribuzioni dei lavoratori, la carta sanitaria da 300 euro per i pensionati ultrasettantacinquenni, il rifinanziamento del credito d'imposta ZES e l'ulteriore slittamento al 1° luglio 2027 di plastic e sugar tax. L'eventuale abbandono di queste misure peggiorerebbe il trattamento fiscale dei redditi. Per questo motivo, la Commissione europea valuterà con attenzione questi elementi in vista dell'esame di primavera sull'uscita dall'iter per disavanzi eccessivi, applicando il criterio delle "politiche invariate" che potrebbe considerare tali spese come permanenti.

Impatto redistributivo: 23,5 miliardi alle famiglie, strettoia su imprese e banche

L'analisi redistributiva evidenzia un beneficio netto per le famiglie pari a 23,5 miliardi di euro nel triennio 2027-2029, distribuito in modo uniforme tra le annualità e destinato per circa un quinto ai lavoratori dipendenti. Al contrario, per le imprese e i lavoratori autonomi si registra un aumento del prelievo fiscale (che migliora i saldi pubblici di 3,6 miliardi nel 2027, 0,4 nel 2028 e 1,7 nel 2029), concentrato principalmente nei settori finanziario ed energetico. Gli interventi di carattere generale (comprensivi di spesa per difesa, strade e ferrovie) ammontano a 12,3 miliardi complessivi.

Dal lato delle uscite, la manovra alloca risorse aggiuntive su affari economici, difesa e sanità, riducendo lievemente la spesa per istruzione e servizi generali. L'Upb segnala il ricorso a misure che anticipano il gettito fiscale o rinviano le deducibilità, le quali migliorano i saldi nel breve periodo senza garantire entrate strutturali a lungo termine.

“Tali interventi di anticipo finanziario - ha detto nel corso dell’audizione il presidente dell’Upb, Lilia Cavallari - migliorano i saldi di bilancio nei primi esercizi ma non generano maggiori entrate nel medio e lungo periodo, limitandosi a traslare nel tempo il gettito e determinando una contrazione temporanea della liquidità dei contribuenti interessati".

Il forte calo delle risorse per investimenti pubblici nel 2029, al termine della clausola Nec, accentua la contrazione della spesa in conto capitale e pone interrogativi sul mantenimento degli impegni strategici del Paese.

Il contesto macroeconomico: stagflazione strisciante e inflazione energetica

L'analisi dell'Upb si inserisce in un quadro macroeconomico segnato da un netto rallentamento della congiuntura interna. Nel terzo trimestre del 2026, l'attività economica italiana ha registrato una sostanziale stasi, segnando una variazione congiunturale del Pil pari allo 0,0 per cento. Tale azzeramento della crescita segue i modesti incrementi registrati nel primo trimestre (+0,3 per cento) e nel secondo trimestre (+0,2 per cento) del medesimo anno.

La ripresa dopo il rallentamento nei mesi estivi

La stagnazione estiva dell'economia italiana riflette andamenti settoriali divergenti: la tenuta del valore aggiunto nell'agricoltura e nei servizi è stata infatti interamente compensata dalla contrazione registrata nel settore industriale, comprensivo del comparto delle costruzioni.

Nonostante la battuta d'arresto estiva, la crescita acquisita del Pil italiano per l'anno 2026 si attesta allo 0,8 per cento. Sui dati annuali non corretti per i giorni lavorativi, la dinamica complessiva risulterà lievemente più sostenuta per un fattore di calendario, dato che il 2026 conta tre giornate lavorative in più rispetto al 2025. Nel confronto internazionale, tuttavia, l'Italia mostra un ritardo rispetto alla media dell'area dell'euro: nel medesimo trimestre estivo, l'economia spagnola è cresciuta dello 0,6 per cento e quella tedesca dello 0,2 per cento, a fronte di una flessione contenuta in Francia (-0,1 per cento) e di un'espansione dell'Eurozona pari allo 0,4 per cento.

Prezzi al consumo e inflazione

Sul fronte dei prezzi, l'ottobre 2026 ha visto l'inflazione al consumo salire al 5,4 per cento secondo l'indice nazionale NIC e al 5,6 per cento secondo l'indice armonizzato IPCA. La spinta inflazionistica è guidata prevalentemente dai rincari energetici, che registrano un balzo del 31,4 per cento su base annua. Si osservano inoltre accelerazioni nei prezzi degli alimentari non lavorati e nei servizi di trasporto (saliti al 3,1 per cento dal precedente 1,6 per cento), evidenziando il progressivo incorporamento dei maggiori costi dell'energia nei listini finali. L'elevata esposizione dell'Italia alle fonti fossili ha ampliato il differenziale d'inflazione nei confronti dell'area euro a oltre 1,5 punti percentuali.