Jensen Huang torna alla guida di Nvidia. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione del gruppo con un voto all’unanimità. A dodici giorni dalle dimissioni Huang rientra nei ruoli di presidente e amministratore delegato.

Huang si era dimesso il 12 novembre scorso per una vicenda personale con risvolti spionistici. La donna con cui il numero uno di Nvidia avrebbe intrattenuto una lunga relazione extraconiugale sarebbe vicina ai servizi segreti cinesi.

La reazione dei mercati e il sostegno della politica

L'annuncio ha scatenato un'immediata reazione sui mercati finanziari: nelle contrattazioni pre-mercato, le azioni di Nvidia hanno registrato un'impennata di oltre il 30%. L'uscita di scena di Huang aveva provocato il crollo del titolo azionario e trascinato al ribasso il mercato dell'IA, alimentando forti timori sul futuro dell'azienda senza la sua storica guida.

Personalità di spicco come Elon Musk hanno espresso pubblicamente il proprio sostegno a Huang. Una petizione per la sua reintegrazione ha raccolto oltre 200.000 firme tra dipendenti, ex dipendenti e azionisti di Nvidia. Secondo i media Usa avrebbe avuto un peso l’endorsement della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito la decisione del CdA «corretta e opportuna» su Truth Social, affermando che il Paese necessita della leadership di Jensen per garantire il successo dell'azienda e dell'economia americana. Secondo Washington il Procuratore Generale degli Stati Uniti non possiede alcuna prova di condotte illegalmente perseguibili a carico di Huang.

Le motivazioni del board

La decisione di richiamare il ceo è maturata a seguito di una serie di incontri e discussioni in cui il Consiglio si è detto soddisfatto della franchezza, della trasparenza e della capacità manageriale di Huang. Nonostante in precedenza il cda avesse dichiarato di non valutare il suo rientro, il parere consultivo di alti funzionari del governo statunitense ha rassicurato l'azienda sul fatto che il suo ritorno non rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, Harvey C. Jones, ha ribadito piena fiducia in Huang, definendolo la figura adatta a guidare la società nell'interesse di azionisti, dipendenti, partner e clienti. Jones ha inoltre espresso gratitudine a Colette Kress per il lavoro svolto nel ruolo di ceo ad interim, funzione ricoperta parallelamente al suo incarico di chief financial officer. Jones manterrà la carica di presidente del board aziendale.

I timori sulla sicurezza

Sullo sfondo della vicenda restano le notizie secondo cui Huang sarebbe stato bersaglio di un'attività di intelligence straniera. Per chiarire i fatti, il cda ha istituito un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti, affiancato da consulenti legali specializzati. L'indagine proseguirà fino alla sua conclusione con la totale collaborazione e il pieno sostegno di Huang. Nvidia ha varato un nuovo assetto di controllo interno con la costituzione di un Comitato per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni e con la nomina di un responsabile della compliance aziendale.

Le dichiarazioni di Huang

«Sono onorato di tornare in Nvidia e di guidare una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo, proprio all'alba di una nuova rivoluzione industriale», ha affermato Jensen Huang. «Accolgo questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno. Desidero ringraziare il Consiglio di amministrazione di Nvidia per la fiducia accordatami e per il lavoro svolto durante questo processo. Sono particolarmente grato a Harvey Jones per la sua leadership in qualità di presidente, nonché a Colette Kress e al nostro team dirigenziale per aver guidato Nvidia in questo periodo. Esprimo inoltre la mia profonda gratitudine ai nostri dipendenti, agli azionisti, ai leader del settore e ai partner in tutto il mondo – ha concluso – per il loro straordinario sostegno. Soprattutto, sono grato per l'amore e il supporto della mia famiglia. Non vedo l'ora di tornare al lavoro».