La mappa elaborata sui dati Inps e Istat fotografa il divario previdenziale tra Nord e Sud. Milano guida la classifica con 19.522 euro medi, mentre tutte le province calabresi restano sotto i 13.600 euro. Pesano stipendi più bassi e carriere discontinue

La spesa complessiva che lo Stato italiano sostiene ogni anno per la previdenza raggiunge 372,5 miliardi di euro: circa 6.300 euro per residente, per un totale di 23,2 milioni di pensioni. È quanto emerge dall'Osservatorio Inps 2025, incrociato con i dati Istat sulla popolazione. Su questa base, Isnec e la piattaforma editoriale Withub hanno elaborato una mappa e alcuni grafici interattivi che fotografano la distribuzione della spesa e gli importi degli assegni nei diversi territori.

Dal quadro emerge che circa tre quarti della spesa sono destinati alle pensioni di vecchiaia, con 275,2 miliardi di euro. La seconda voce è quella delle pensioni ai superstiti, riconosciute ai familiari di un lavoratore o di un pensionato deceduto, per un totale di 49,6 miliardi.

La mappa delle pensioni: Crotone ultima in Italia

Al terzo posto per spesa si collocano le prestazioni assistenziali, con 30,8 miliardi di euro. Più contenuto il peso delle pensioni di invalidità e di quelle indennitarie, che raggiungono rispettivamente 12,4 e 4,3 miliardi l'anno.

La mappa degli importi medi annui mostra una distanza significativa tra le province italiane. Il valore più alto si registra a Milano, con 19.522 euro. Seguono Trieste, con 19.148 euro, e Bolzano, con 18.869. All'estremo opposto c'è Crotone, con appena 11.810 euro all'anno: oltre 7.700 euro in meno rispetto al capoluogo lombardo.

La graduatoria restituisce anche il divario economico tra i territori. In Trentino-Alto Adige la pensione media annua sfiora i 18.500 euro, mentre in Calabria scende sotto quota 12.900. Le differenze maturate durante la vita lavorativa, tra livelli retributivi, durata delle carriere e continuità dei versamenti contributivi, continuano così a riflettersi anche sugli assegni percepiti dopo il pensionamento.

Gli importi medi nelle province calabresi

La Calabria si colloca nella parte bassa della classifica nazionale. Nessuna delle sue province raggiunge i 13.600 euro annui e Crotone registra il valore più basso dell'intera graduatoria italiana. Ecco gli importi medi riportati per i territori calabresi:

Catanzaro: 13.587 euro

13.587 euro Cosenza: 12.855 euro

12.855 euro Reggio Calabria: 12.878 euro

12.878 euro Vibo Valentia: 12.643 euro

12.643 euro Crotone: 11.810 euro

Il divario tra Nord e Sud nella composizione della spesa

La distanza tra Nord e Mezzogiorno emerge anche osservando la composizione delle prestazioni previdenziali. Nel Sud le pensioni assistenziali sono 120 ogni mille abitanti, più del doppio delle 56 registrate nel Nord-Ovest. Il rapporto si capovolge quando si considerano le pensioni di vecchiaia: 159 ogni mille residenti nel Mezzogiorno contro 239 nel Nord-Ovest.

Un quadro che riflette anche le diverse condizioni del mercato del lavoro e le disuguaglianze accumulate nel corso della vita professionale. «La qualità della previdenza si costruisce innanzitutto nel lavoro – sottolinea Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili –. Per ridurre i divari occorre favorire occupazione regolare, crescita professionale e continuità dei versamenti, rafforzando la consapevolezza previdenziale fin dall'inizio dell'attività».