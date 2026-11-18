Il caro carburante continua a mettere sotto pressione il comparto ittico calabrese, facendo emergere criticità che affondano le radici in una fragilità strutturale del sistema. Una difficoltà che incide direttamente sulla sostenibilità economica delle attività di pesca.

A delineare il quadro è l’assessore regionale all’Agricoltura e alle Risorse agroalimentari Gianluca Gallo intervenuto nel corso di un’iniziativa promossa da Legacoop in Cittadella regionale. «Per il settore ittico è un momento difficile che si trascina da anni, una fragilità di sistema del settore», ha sottolineato, evidenziando come gli aumenti del carburante rappresentino un fattore capace di amplificare in maniera esponenziale le difficoltà delle imprese e degli operatori della pesca.

Di fronte a questa situazione, la Regione Calabria ha già attivato una prima linea di intervento. «Noi siamo intervenuti per tempo, abbiamo sollevato la questione al Ministero, abbiamo emanato, come le altre regioni, un bando sul ristoro del carburante», ha spiegato Gallo. La procedura è già entrata nella fase conclusiva: «Nei prossimi giorni saremo nella condizione di erogare i ristori».

Un sostegno economico destinato ad alleviare il peso dei maggiori costi sostenuti dai pescatori, ma che, nelle intenzioni della Regione, potrebbe non esaurirsi con le risorse già messe a disposizione. Gallo ha infatti manifestato la volontà di riaprire il bando, così da consentire l'accesso a ulteriori ristori e ampliare la platea degli interventi a favore del comparto.

«Vorrei riaprire il bando per dare ulteriori ristori ai nostri pescatori, perché comprendo bene che la fragilità del sistema viene fuori in queste circostanze», ha dichiarato.

Il punto centrale del ragionamento dell'assessore, tuttavia, va oltre l'emergenza contingente. Il caro carburante, infatti, è soltanto uno dei fattori che rendono evidente la vulnerabilità di un settore che necessita di strumenti di accompagnamento e sostegno capaci di incidere nel tempo. Da qui la necessità di affiancare agli interventi immediati una strategia più ampia, in grado di rafforzare la tenuta economica delle imprese e la competitività della pesca calabrese.

«Proprio per questo dobbiamo lavorare ad elementi che diano una iniezione strutturale di sostegno al mondo della pesca calabrese», ha concluso. Un passaggio che individua nella stabilità degli strumenti di supporto la prospettiva su cui costruire il futuro del comparto: non soltanto risposte alle emergenze determinate dall'aumento dei costi, ma interventi strutturali per affrontare una crisi che, come riconosciuto dallo stesso assessore, accompagna da anni il settore ittico regionale.