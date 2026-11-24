«Abbiamo avviato un percorso molto importante, che si conclude oggi con la consegna degli attestati, e che ha coinvolto oltre 750 operatori in tutta la Calabria. Teniamo particolarmente alla valorizzazione dei corpi di Polizia locale, perché rappresentano importanti presidi di legalità e di sicurezza sui territori. Attraverso questi corsi di formazione cerchiamo di fornire agli operatori quegli strumenti in più che servono nello svolgimento delle loro attività quotidiane. Insieme alla struttura di coordinamento stiamo portando avanti altre iniziative. A breve pubblicheremo un bando che prevede la concessione di contributi alle amministrazioni comunali per l’acquisto di veicoli ecosostenibili al servizio dei corpi di Polizia locale».

È quanto dichiarato dall’assessore regionale alla Valorizzazione del capitale umano e all’innovazione nel lavoro pubblico, Antonio Montuoro, nel corso dell’evento conclusivo del percorso di formazione rivolto al personale della Polizia locale della Calabria, che si è svolto nella sala verde della Cittadella regionale, e durante il quale sono stati consegnati gli attestati di partecipazione e il prontuario delle violazioni alla circolazione stradale.

L’assessore Montuoro, annunciando che quest’anno la Festa della Polizia locale si svolgerà a Reggio Calabria, si è soffermato anche sulle iniziative regionali finalizzate a garantire una maggiore uniformità dei corpi di Polizia locale sull’intero territorio calabrese.

«Abbiamo scritto a tutte le amministrazioni comunali – ha spiegato – affinché si adeguino al nuovo regolamento, adottando gli stessi colori d’istituto per i veicoli e le uniformi, per dare maggiore valore alla loro azione quotidiana. Ma, soprattutto, vogliamo riconoscere gli enormi sforzi degli operatori della Polizia locale, chiamati a confrontarsi ogni giorno con diverse materie, dal Codice della strada al Codice penale, fino ai reati ambientali. Si tratta, dunque, di presidi strategici che la Regione ha il dovere di valorizzare, stando al fianco degli operatori e sostenendoli nello svolgimento delle loro attività quotidiane».

Ad aprire i lavori è stata Marina Petrolo, dirigente generale del Dipartimento per la Valorizzazione del capitale umano e l’innovazione nel lavoro pubblico, che ha introdotto e moderato gli interventi di Elvira Costantino, dirigente del settore Datore lavoro, Privacy e Polizia locale della Regione Calabria, Antonio Paradiso, comandante del Corpo della Polizia provinciale di Cosenza, Amedeo Cardamone, generale di brigata del Corpo della Polizia locale del Comune di Catanzaro, Giunio Faustini, presidente della Fondazione Logos PA, che ha curato la formazione.

Apprezzamenti sono stati espressi per il lavoro di coordinamento portato avanti dall’Ufficio regionale Polizia Locale, composto dai funzionari Lucia Casciano, Daniela Labate, Silverio Carlo Spinella, Nicola Bresci.

Nel corso dell’iniziativa è stato tracciato un bilancio delle attività formative promosse dalla Regione, evidenziando il valore strategico dell’aggiornamento professionale per la crescita e la qualificazione degli operatori, chiamati a svolgere funzioni sempre più articolate e complesse.

Il percorso formativo è stato strutturato sulla base di una preventiva rilevazione dei fabbisogni dei Comuni e dei comandi di Polizia locale, attraverso una metodologia condivisa con la struttura regionale di coordinamento. Le attività, erogate in modalità da remoto, hanno consentito di favorire la più ampia partecipazione del personale, conciliando le esigenze di aggiornamento professionale con quelle di continuità dei servizi e di presidio dei territori.

Particolarmente significativo il bilancio complessivo delle attività formative realizzate, che hanno raggiunto le 50 mila ore di formazione fruite dagli operatori.

Dagli interventi è emersa la necessità di consolidare un modello di formazione permanente, prevedendo anche attività in presenza per le materie di carattere tecnico-operativo, percorsi dedicati al personale neoassunto e momenti di approfondimento delle competenze trasversali, con particolare riferimento alla comunicazione efficace, alla gestione dei conflitti e delle situazioni di stress, alle capacità decisionali e al lavoro di squadra.

È stata, inoltre, sottolineata l’importanza della condivisione delle conoscenze e delle esperienze professionali all’interno dei singoli comandi, quale ulteriore elemento di crescita e qualificazione dei corpi di Polizia locale, anche alla luce delle criticità legate alle carenze di organico.

L’obiettivo della Regione è quello di dare continuità al percorso intrapreso, rafforzando il dialogo con le amministrazioni comunali e i comandi di Polizia locale e programmando le attività formative della prossima annualità, da concentrare, anche sulla base delle indicazioni raccolte tra i partecipanti, nel primo semestre del 2027.

L’incontro si è concluso con la consegna, da parte dell’assessore Montuoro, degli attestati e dei prontuari, strumenti a supporto della qualificazione professionale e dell’attività operativa del personale della Polizia locale.