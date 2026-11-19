In totale sono 17 i piccoli centri che rientrano in un progetto finanziato dalla Regione che punta alla valorizzazione di tradizioni, gastronomia, ospitalità diffusa e qualità della vita. In provincia di Vibo sono Tropea, Spilinga, Rombiolo e Jonadi. I promotori: «Puntiamo ad attrarre viaggiatori con il turismo esperienziale»

I borghi, le tradizioni e i sapori della Calabria al centro di Slow Village, un progetto di sviluppo territoriale che mette in rete 17 Comuni e punta a costruire un nuovo modello di turismo. L’iniziativa, entrata nella fase operativa, ambisce a trasformare i borghi calabresi in destinazioni capaci di accogliere visitatori ma anche nuovi residenti.

A mettere in campo l’iniziativa, tre imprese: Vita Calabra Tours di Danilo Verta, originario di Altomonte, Protur Media di Christian Zuin, di Reggio Calabria, e Visit Mediterraneo di Vincenzo Scordo, di Tropea. Slow village è stato finanziato attraverso l’Avviso pubblico «Reti di prodotto» della Regione Calabria. L’obiettivo dei promotori è «non solo quello di portare persone in Calabria, ma creare le condizioni perché scelgano la Calabria».

Cos’è Slow Village

Slow village si inserisce nel filone del turismo esperienziale, un modello che punta a coinvolgere il visitatore attraverso esperienze, relazioni e un contatto diretto con le comunità locali.

«Il progetto – sottolineano i promotori – costruisce un pacchetto di viaggio in cui il soggiorno in ospitalità diffusa, cioè nelle seconde case, nei B&B e negli agriturismi dei borghi aderenti, si combina con un catalogo di esperienze che il viaggiatore sceglie per comporre il proprio itinerario: laboratori artigianali, corsi di cucina, percorsi enogastronomici e attività all’aperto».

Turismo di comunità

Il modello è quello del turismo di comunità: «Chi arriva vive il borgo come un residente temporaneo, mentre le risorse generate dal soggiorno ricadono direttamente sulle famiglie e sulle imprese locali, con l’ambizione di favorire anche percorsi di relocation».

Slow Village guarda, infatti, oltre il turismo tradizionale. L’obiettivo è attrarre persone che non desiderino soltanto visitare la Calabria, ma «sceglierla come luogo in cui vivere, lavorare o trascorrere periodi significativi della propria vita. Turisti di lungo periodo, viaggiatori delle radici, nomadi digitali, famiglie e professionisti possono diventare parte di un processo di ripopolamento e rigenerazione delle comunità locali».

L’idea è rendere i borghi calabresi luoghi di nuove opportunità e residenzialità, valorizzando le loro ricchezze culturali, paesaggistiche, immobiliari, enogastronomiche e umane: «In questa prospettiva – evidenziano gli ideatori – il progetto lavora per connettere turismo, residenzialità, opportunità di investimento e qualità della vita, costruendo un ponte tra chi scopre la Calabria e chi decide di farne parte».

I 17 Comuni coinvolti

La rete comprende Tropea, Gerace, Cariati, Oriolo, Altomonte, Morano Calabro, Diamante, Lungro, Spilinga, San Giovanni in Fiore, Rombiolo, Santa Severina, Crucoli, San Nicola dell’Alto, Montalto Uffugo, Jonadi e Paterno Calabro.

Accanto alle amministrazioni comunali, il progetto coinvolge numerose realtà e organizzazioni: Aitr (Associazione italiana turismo responsabile), Simtur (Società italiana professionisti mobilità e turismo sostenibile), Gal Terre Vibonesi, Coldiretti Calabria, Unpli Calabria, Confcommercio Reggio Calabria, Confguide Cosenza e Igers Italia, insieme agli operatori Associazione operatori turistici «Riviera degli Angeli», Costa degli Angeli Srl e Dásos Eliés aps.

I progetti in campo

Slow Village punta ai mercati del Nord America, dell’Europa e dell’Oceania. Tra le attività previste figurano la realizzazione di una piattaforma digitale per comporre e prenotare il viaggio, un’Academy dedicata a host, artigiani e guide, week-end tematici nei mesi di bassa stagione e la prima edizione dello Slow Village Festival, tre giorni di eventi in uno dei borghi aderenti.

Gastronomia, ospitalità diffusa e turismo delle radici

La gastronomia, l’ospitalità diffusa, il turismo rurale e il turismo delle radici rappresentano alcuni dei principali elementi distintivi del progetto: « Il cibo – puntualizzano gli organizzatori– diventa una chiave di lettura del territorio, un’espressione di cultura, identità e memoria, capace di raccontare comunità, paesaggi, produzioni locali e saperi tramandati».

Dalle aziende agricole ai piccoli produttori, dalle tavole di famiglia alle tradizioni artigianali, «l’esperienza enogastronomica si trasforma in un modo per entrare in relazione autentica con i luoghi e con chi li vive».

L’orgoglio dei promotori

A entrare nel dettaglio dell’iniziativa sono Danilo Verta, Christian Zuin e Vincenzo Scordo, fondatori della rete: «La più grande ambizione di Slow Village è trasformare il visitatore in ambassador e, verosimilmente, in residente: temporaneo e permanente. Crediamo questo modello innovativo di sviluppo territoriale – basato sullo slow living – possa fare da leva al contrasto dello spopolamento. Considerando che il mondo viaggia a velocità supersonica, la vita lenta di un borgo calabrese è il vero lusso».

E ancora: «Siamo convinti che i territori non abbiano bisogno di perdere la propria identità per diventare attrattivi. Hanno bisogno di essere messi in relazione, organizzati e raccontati nel modo giusto. Mantenendo la propria identità».

Nuova centralità ai borghi

Il percorso mira a «dare nuova centralità ai borghi e alle comunità calabresi, trasformando l'autenticità del territorio in una leva di sviluppo sostenibile e duraturo». Un cammino in itinere aperto a «nuovi partner, imprese, amministrazioni, professionisti, produttori, realtà dell'ospitalità, organizzazioni e investitori che condividano l'ambizione di costruire un turismo più responsabile, valorizzare le identità locali, promuovere nuove forme di residenzialità e dare vita a un modello di sviluppo capace di mettere al centro i territori e le persone».