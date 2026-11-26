L’aumento dei salari conquistato ai tavoli della contrattazione rischia di essere vanificato dalla pressione esercitata da tributi e tariffe locali che hanno effetti consistenti sui bilanci familiari.

A lanciare l’allarme è la Uil in uno studio condotto dal Dipartimento politiche economiche e fiscali.

In Calabria il quadro emerso dalle simulazioni sui cinque capoluoghi di provincia evidenzia un'elevata frammentazione, con differenze marcate nei costi dei servizi essenziali e nel peso delle addizionali fiscali.

Vibo Valentia la più cara, Catanzaro l'oasi felice

Prendendo in esame un nucleo familiare di 3 componenti con un unico percettore di reddito pari a 20.000 euro, Isee di 15.000 euro e nessuna seconda casa soggetta ad IMU, l'incidenza della fiscalità e dei servizi locali varia dal 9,3% al 27,4% del reddito complessivo a seconda del capoluogo.

Vibo Valentia registra l'incidenza percentuale più alta della regione. Il totale degli oneri locali ammonta a 5.484 euro, pari al 27,4% del reddito. Nel caso in cui la famiglia disponga di una seconda casa, l'esborso sale a 6.134 euro, raggiungendo il 30,7% del reddito. Su questo risultato, evidenzia lo studio, pesano in modo determinante i costi per l'asilo nido e la mensa scolastica (4.210 euro). Come pure le addizionali Irpef, indicate come le più alte tra i capoluoghi calabresi (686 euro per il reddito di 20.000 euro e 1.172 euro per quello di 40.000 euro).

Catanzaro presenta l'impatto fiscale e tariffario più contenuto in regione. Per un nucleo di 3 componenti la spesa complessiva è di 1.860 euro (9,3% del reddito). La differenza principale è determinata dalla retta per asilo nido e mensa, pari a 800 euro annui. Per i nuclei con reddito di 40.000 euro, l'incidenza totale scende al 6,4% (2.566 euro).

Cosenza e Crotone registrano un'incidenza identica, pari al 23,0% del reddito. A Cosenza la spesa totale per un nucleo di 3 persone con la sola casa di proprietà è di 4.605 euro. Spesa fortemente influenzata dal costo dei servizi educativi (3.550 euro per nido e mensa, che salgono a 5.300 euro per i redditi fino a 40mila euro. A Crotone la spesa totale ammonta a 4.599 euro (con 3.300 euro dedicati a nido e mensa) e a 5.505 euro per i redditi fino a 40mila euro.

Reggio Calabria registra la TARI più elevata tra i capoluoghi calabresi, pari a 443 euro annui. Inoltre, applica l’IMU sulla seconda casa più onerosa della regione (1.114 euro) sia per i redditi fino a 20mila euro sia per quelli fino a 40mila euro. Le famiglie con reddito fino a 20mila euro spendono in totale 3.287 euro (16,4% del reddito), che salgono a 4.401 euro (22,0%) in presenza di una seconda casa.

Il dettaglio delle singole voci di spesa

Lo studio Uil analizza nel dettaglio le singole componenti di spesa. A Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria la somma delle addizionali Irpef comunale e regionale ammonta a 506 euro per i redditi da 20.000 euro e a 1.012 euro per i redditi da 40.000 euro.

Vibo Valentia applica il prelievo sulle addizionali più elevato: 686 euro per il reddito di 20.000 euro e 1.172 euro per il reddito di 40.000 euro.

La spesa per la TARI (calcolata per un'utenza di 3 persone su un'abitazione di 80 mq) varia dai 249 euro di Catanzaro e 252 euro di Vibo Valentia, ai 326 euro di Cosenza, 364 euro di Crotone e 443 euro di Reggio Calabria.

I costi dell'acqua (riferiti a un consumo di 180 m³ annui per 3 componenti) vedono Cosenza con la spesa più bassa (223 euro), seguita da Catanzaro (305 euro), Vibo Valentia (336 euro), Reggio Calabria (358 euro) e Crotone (429 euro).

L'imposta sui fabbricati calcolata sulla seconda casa oscilla tra i 395 euro di Cosenza, i 550 euro di Crotone, i 596 euro di Catanzaro, i 650 euro di Vibo Valentia e i 1.114 euro di Reggio Calabria.

Il sindacato chiede più equità

Come evidenziato dal segretario confederale Santo Biondo, ad un'alta tariffazione spesso non corrisponde una pari efficienza dei servizi di cittadinanza erogati. La Uil richiede l'introduzione di criteri nazionali di progressività per le addizionali, esenzioni efficaci per i redditi bassi e tariffe commisurate alle reali condizioni economiche delle famiglie.

Per evitare che il luogo di residenza determini una disuguaglianza nei diritti, il sindacato sollecita le amministrazioni locali a sviluppare la contrattazione sociale, assumendo impegni precisi in materia di trasparenza, contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, efficienza amministrativa e riduzione dei costi della politica.