Il turismo in Calabria cresce ma restano ancora potenzialità inespresse su cui puntare per incrementare il record di oltre due milioni di arrivi registrati nel 2025. A cominciare dalla destagionalizzazione. Nei mesi invernali i flussi risultano molto contenuti, inferiori al 5% tra novembre e febbraio, con tassi di riempimento al di sotto del 15% delle strutture che restano aperte, contro il 45% di media Italiana.

È il tema, accompagnato dai dati, che la filiale di Catanzaro della Banca d'Italia ha affrontato nel corso di un convegno. Nei mesi invernali, secondo Bankitalia, molte strutture chiudono e si registra una diminuzione dell'80% dei posti letto disponibili rispetto a luglio e agosto. In una regione con il 49% di territorio montano e 4 parchi naturali sono intuibili le grandi potenzialità ancora non sfruttate.

L'analisi evidenzia anche come il patrimonio abitativo non sia abbastanza usato a fini turistici, con oltre il 40% delle abitazioni non occupate, contro il 27% di media italiana. Il turismo calabrese è, prevalentemente, di tipo marittimo/balneare con l'85% delle presenze tra giugno e settembre. Ma, anche qui, ci sono grandi margini di crescita sia a livello spaziale sia temporale. Il 60% delle presenze si concentra sul Tirreno contro il 35% circa della costa ionica e, nel complesso, il 50% dei soggiorni riguarda due sole aree: per il 30% la Costa degli dei e per il 20% l'alto Ionio cosentino.

Le presenze, inoltre, sono concentrate (59%) nei mesi di luglio e agosto, ma le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di questo segmento vanno oltre questi due mesi. «Lo sviluppo turistico che si è determinato è dovuto anche agli investimenti che abbiamo fatto nel settore aeroportuale e, forse, anche alla narrazione che finalmente si è fatta di questa regione», ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ribadendo poi la necessità che agli investimenti abilitanti, fatti dalla Regione, si affianchino iniziative e risorse del settore privato, per creare un'offerta ricettiva e di servizi che sia all'altezza dei flussi.

«Siamo soddisfatti del trend in crescita del turismo, asset su cui abbiamo molto investito in questi anni e oggi veniamo ripagati da questi risultati positivi. L'intenzione del governo regionale è di proseguire continuando a puntare sul turismo, continuando a far crescere i territori, continuando a creare i collegamenti che hanno reso possibile questi risultati, soprattutto quelli aerei», ha detto l'assessore regionale al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico, Giovanni Calabrese. «Sicuramente ancora c'è tanto da fare», ha aggiunto, citando la necessità di migliorare nel lavoro sui contratti di qualità e sull'occupazione stabile.