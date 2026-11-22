Fin da bambina, Maria Grazia ha manifestato una spiccata creatività e una naturale predisposizione per l’arte e la manualità. Amava realizzare oggetti con le proprie mani e osservava con curiosità la mamma e la nonna mentre si dedicavano al ricamo, assorbendo così una passione che, con il tempo, sarebbe diventata parte integrante della sua vita.

Dopo aver frequentato il Liceo Artistico di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, ha iniziato a sperimentare l’arte della tessitura utilizzando un telaio verticale. Un percorso che ha trovato una svolta quando una signora di Ferruzzano (RC) le ha donato un autentico telaio ottocentesco, aprendo per lei un nuovo capitolo creativo.

Oggi, nel suo laboratorio di Rosarno, lo scenario è profondamente cambiato: dove un tempo c’erano i cavalletti e i colori con cui dipingeva i suoi quadri, oggi domina il telaio, diventato il cuore della sua attività artistica. Qui Maria Grazia realizza tessuti dalle straordinarie combinazioni cromatiche, cercando di trasferire sulle trame e sugli intrecci la stessa espressività delle sue opere pittoriche.

Per lei, infatti, la tessitura non è soltanto una tecnica artigianale, ma una vera e propria forma d’arte. Perché, come ama sottolineare, ogni opera deve essere un’opera d’arte.

Il racconto sarà al centro del nuovo appuntamento con LaC Storie, in onda domenica 22 novembre alle ore 12:00.