La lettera scritta il giorno prima della morte dall’ex capo della Polizia riapre interrogativi su via D’Amelio e sulle stragi del 1993. Alle 15 su LaC, Pier Paolo Cambareri ne discuterà con il professor Giancarlo Costabile e il vicedirettore di LaC News24 Pablo Petrasso

È una lettera destinata a lasciare il segno nel dibattito politico e istituzionale italiano. Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia ed ex direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'aveva scritta il 20 novembre, il giorno prima della sua morte. Oggi, 27 novembre, il testo integrale del suo testamento morale è stato pubblicato, riportando al centro dell'attenzione una vicenda che va ben oltre la tragica scomparsa del protagonista. Ne parleremo a Dietro i Fatti – News, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. In studio il professore Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’Unical e con il vice direttore di LaC News24 Pablo Petrasso.

«Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria», scrive De Gennaro, respingendo le contestazioni che lo avevano raggiunto nelle ultime settimane. Nello scritto ricostruisce quarant'anni della propria carriera, rivendica la lealtà allo Stato, chiama in causa personalità come Enrico Letta, Giuseppe Conte, Gianni Letta, Giuliano Amato e Romano Prodi, e ammette di aver potuto commettere errori, anche imperdonabili, chiedendo perdono per le conseguenze delle proprie azioni.

Ma c'è soprattutto un altro elemento destinato ad alimentare interrogativi: l'hard disk che De Gennaro definisce il contenitore di quarant'anni di documenti e riscontri della propria vita professionale. Un archivio che, secondo quanto scritto, non conterrebbe misteri né segreti e che l'ex prefetto avrebbe voluto sottrarre a chi, a suo giudizio, non sarebbe stato in grado di valutarne il contenuto.

A chi era destinato davvero il messaggio? Quale verità intendeva consegnare all'opinione pubblica? E quali elementi potrebbero emergere dall'esame di quel materiale?

La vicenda si intreccia con l'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi nelle indagini sulla strage di via D’Amelio, nella quale De Gennaro era indagato per depistaggio. Nella lettera indirizzata al procuratore Salvatore De Luca, l'ex capo della Polizia aveva contestato duramente l'operato della magistratura.

Intanto, anche la Procura di Firenze guarda agli scritti e al materiale sequestrato per verificare eventuali elementi utili alle indagini sulle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano.

Con il professore Costabile proveremo a ricostruire il significato di questa vicenda e le sue implicazioni per la memoria delle stragi e per la credibilità delle istituzioni. Con Petrasso approfondiremo gli sviluppi giudiziari, politici e giornalistici di un caso che sta dividendo il Paese e riaprendo interrogativi mai definitivamente risolti sulla stagione stragista.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.