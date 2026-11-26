Il lavoro e il futuro del Mezzogiorno, le rivendicazioni del sindacato e le prospettive di crescita della Calabria. Sarà Giuseppe Lavia, segretario generale della Cisl Calabria, l'ospite in studio della nuova puntata di Dietro i Fatti - News, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Al centro del confronto la mobilitazione nazionale della Cisl “Il Patto che unisce”, che sabato 28 novembre farà tappa al porto di Gioia Tauro, con una manifestazione che porterà in Calabria migliaia di lavoratori, pensionati e rappresentanti sindacali provenienti da cinque regioni del Mezzogiorno.

Dopo il primo appuntamento del 7 novembre a Genova, la Confederazione guidata da Daniela Fumarola sceglie uno dei luoghi più rappresentativi delle potenzialità economiche del Sud per rilanciare le proprie proposte sulla legge di Bilancio e chiedere la costruzione di un nuovo Patto sociale fondato su lavoro, salari, welfare e sviluppo. La manifestazione, in programma dalle 9.30 sulla Banchina di Ponente, vedrà la partecipazione delle delegazioni di Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. A concludere sarà la segretaria generale nazionale Daniela Fumarola.

Una scelta, quella di Gioia Tauro, che va oltre il valore simbolico. Il porto, primo scalo italiano per traffico container, rappresenta un'infrastruttura strategica per il sistema logistico nazionale e per il Mediterraneo. Una risorsa che può contribuire a ridisegnare le prospettive industriali e occupazionali della Calabria, a condizione che venga accompagnata da investimenti, collegamenti efficienti e una visione di sviluppo di lungo periodo.

Con Giuseppe Lavia analizzeremo le ragioni della mobilitazione e le proposte della Cisl: dal rafforzamento della Zes unica agli investimenti infrastrutturali, dalle politiche fiscali a sostegno delle imprese alla necessità di creare occupazione stabile e qualificata. Spazio anche alla fuga dei giovani, alla partecipazione femminile al mercato del lavoro, al potenziamento dei servizi sociali e alla lotta alla criminalità organizzata.

La tappa calabrese precederà la manifestazione conclusiva del 12 dicembre a Roma, ultimo appuntamento di un percorso con cui la Cisl intende sollecitare una manovra economica più equa e incisiva.

Nella seconda parte di Dietro i Fatti - News spazio agli ultimi sviluppi del caso De Gennaro. Le indagini sulla morte dell'ex capo della Polizia, trovato senza vita nella sua tenuta in Maremma, proseguono tra gli accertamenti della Procura di Grosseto e gli approfondimenti legati al filone giudiziario di Caltanissetta sul presunto depistaggio relativo alla strage di via D'Amelio. L'autenticità delle lettere lasciate da De Gennaro è stata confermata dagli accertamenti calligrafici, mentre resta atteso l'esito dell'autopsia. A ricostruire gli elementi emersi e il quadro investigativo sarà Pablo Petrasso, vicedirettore di LaC News24.

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.