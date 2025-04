Appuntamento alle 16.45 per il live con collegamenti dal centro vibonese. In studio Pier Paolo Cambareri, il direttore di LaC News24 Franco Laratta e il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo

Oggi è il giorno di Giorgia Meloni a Limbadi. La premier sarà nel Vibonese, dove alle 17 inaugurerà una nuova caserma dei carabinieri, realizzata in una villa confiscata al clan Mancuso. Un gesto altamente simbolico, che segna la vittoria dello Stato contro la mafia e la presenza di un forte presidio di legalità in uno dei territori con la più alta concentrazione di attività mafiosa.

A Limbadi, Meloni sarà accompagnata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dal presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, dal sottosegretario all'Interno Wanda Ferro e dal comandante generale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo. I preparativi per la visita hanno animato la giornata di ieri, con il picchetto d'onore e la banda dei carabinieri che hanno riempito il piazzale dove è stato allestito il palco.

La diretta

LaCnews24.it seguirà l'evento con una diretta e collegamenti da Limbadi grazie ai nostri inviati Cristina Iannuzzi e Tonino Raco. Il tg speciale, che inizierà alle 16.45, sarà condotto da Pier Paolo Cambareri, con il direttore di LaCnews24.it Franco Laratta in studio. Ospite, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, mentre in collegamento via Skype interverranno l'imprenditore Tommaso Greco e il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti. La diretta sarà disponibile sul canale 11 del Digitale Terrestre, sui social di LaCnews24.it e IlVibonese.it, e sulla piattaforma streaming LaC Play.

Quella di oggi è la terza visita di Meloni in Calabria da quando è diventata premier. La prima risale al 10 marzo 2023, a Cutro, dopo la tragedia del naufragio che causò la morte di almeno 100 migranti, ma il numero preciso non è mai stato accertato. La seconda è stata il 16 febbraio 2024, a Gioia Tauro, dove ha firmato l’accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 insieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.