La sanità calabrese torna al centro del dibattito, questa volta sul fronte dell’emergenza-urgenza e della tenuta del servizio di soccorso territoriale. Ambulanze senza medico a bordo, carenze di personale, tempi di intervento e trasferimenti che rischiano di allungare il percorso di assistenza anche nei casi più gravi: il sistema del 118 si confronta con criticità che mettono in discussione la capacità di garantire risposte tempestive ai cittadini, soprattutto quando ogni minuto può fare la differenza.

Ne parleremo oggi a Dietro i Fatti – News, il format di approfondimenti di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

Un’emergenza che approfondiremo con il dottore Saverio Ferrari, medico del 118 e delegato provinciale Smi dell’Asp di Catanzaro, per capire quali siano le condizioni reali del servizio, le difficoltà operative e le possibili soluzioni per assicurare un’assistenza di primo intervento efficace e capillare.

In studio, con il giornalista Massimo Clausi, spazio anche al “blitz” a sorpresa del presidente della Regione Roberto Occhiuto a Palazzo Chigi, dove ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un confronto dai contorni ancora poco definiti, sul quale filtrano poche informazioni, al di là del dossier sanità. Quali temi sono finiti sul tavolo? Quali accordi, richieste o strategie si nascondono dietro un incontro che ha attirato l’attenzione politica?

Appuntamento alle ore 15 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.