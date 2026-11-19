È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e autore, tra le figure più riconoscibili della cultura italiana. A dare la notizia è Repubblica. Augias era nato a Roma il 26 gennaio 1935 e aveva 91 anni.

Giornalista e scrittore, ma anche conduttore televisivo, drammaturgo e politico, Augias è stato soprattutto un intellettuale e divulgatore culturale, capace di portare al grande pubblico temi legati alla letteratura, alla musica, alla storia e alla società.

Nel corso della sua lunga carriera ha attraversato diversi linguaggi della comunicazione, dalla carta stampata alla televisione, mantenendo sempre al centro l'interesse per la conoscenza e per la cultura. La sua passione per la letteratura, la musica, la storia e l'analisi della società contemporanea, unita al garbo nei modi, all'ironia e a una memoria considerata straordinaria, ne hanno fatto un punto di riferimento per generazioni di lettori e telespettatori.

Negli ultimi anni aveva continuato a essere protagonista della televisione con La Torre di Babele, il programma culturale di La7 che conduceva dal 2023 e nel quale affrontava temi storici, politici e culturali attraverso il confronto con studiosi, scrittori e protagonisti della vita pubblica. Con la sua scomparsa, viene meno una delle figure più longeve e riconoscibili del giornalismo e della divulgazione culturale italiana.