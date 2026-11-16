Ciro Grillo rompe il silenzio e trasforma la propria vicenda giudiziaria in un caso politico, accusando Giulia Bongiorno di aver assunto la difesa della giovane che lo ha denunciato per colpire suo padre Beppe, fondatore del Movimento 5 Stelle. Una ricostruzione pesante, che chiama in causa i rapporti tra Lega e pentastellati, ma presenta un problema tutt’altro che secondario: la cronologia degli avvenimenti non corrisponde a quella raccontata dal giovane.

Condannato in primo grado a otto anni per violenza sessuale, con una sentenza non definitiva, Grillo ha deciso di parlare pubblicamente mentre si apre la fase d’appello. Contesta la ricostruzione dell’accusa e sostiene che il procedimento abbia assunto «connotati politici». La sua difesa giudiziaria, però, finisce per intrecciarsi con accuse che non risultano dimostrate.

L’accusa a Giulia Bongiorno e la vendetta contro Beppe Grillo Secondo

Ciro Grillo, l’avvocata e senatrice leghista avrebbe deciso di rappresentare la denunciante come ritorsione contro il padre, dopo la rottura dell’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega. A sostegno della propria tesi, il giovane collega la caduta del primo governo Conte al voto con cui i pentastellati contribuirono ad autorizzare il processo a Matteo Salvini per il caso Open Arms. Il problema è che i due avvenimenti appartengono a momenti diversi. Il governo gialloverde cadde nell’agosto 2019, dopo la crisi aperta da Salvini. Il Senato votò invece sull’autorizzazione a procedere per Open Arms il 30 luglio 2020, quasi un anno dopo.

La Lega ha immediatamente evidenziato l’errore cronologico, contestando la ricostruzione del figlio del fondatore dei Cinque Stelle.

Bongiorno respinge i sospetti: «Mi ha chiamata la famiglia»

Giulia Bongiorno ha sempre sostenuto di aver assunto l’incarico nel luglio 2020 su richiesta della famiglia della ragazza, respingendo ogni interpretazione politica della propria scelta professionale. La coincidenza temporale con lo scontro parlamentare su Salvini aveva alimentato sospetti negli ambienti pentastellati. Già nel maggio 2020, infatti, la maggioranza dei rappresentanti M5S nella giunta competente si era espressa a favore dell’autorizzazione a procedere. Ma una coincidenza politica non costituisce una prova di ritorsione. Non emergono elementi documentati che dimostrino che Bongiorno abbia accettato l’incarico per vendicarsi di Beppe Grillo o del Movimento. Continua a leggere su La Capitale.