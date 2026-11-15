L’Italia non vieta l’importazione di merci e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. E, almeno per ora, non sembra intenzionata a farlo. La proposta di legge presentata dalle opposizioni ha trovato un altro ostacolo in Parlamento. Giovedì 12 novembre la Commissione Affari Esteri della Camera ha concluso il suo esame dando mandato al relatore della maggioranza, il leghista Alessandro Giglio Vigna, di riferire in Aula in senso contrario.

Un passaggio che segna una battuta d’arresto significativa. Il provvedimento non è ancora stato bocciato definitivamente, ma arriva all’esame dell’Assemblea con il parere contrario della Commissione competente. E con poche possibilità di superare il muro della maggioranza.

La proposta, presentata il 4 maggio da Angelo Bonelli e sottoscritta da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Chiara Braga, Riccardo Ricciardi e Luana Zanella, punta a impedire che l’economia italiana contribuisca al consolidamento degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati.

Il testo prevede il divieto di importazione di merci e di fornitura di servizi provenienti dalle colonie, il divieto di pubblicità commerciale dei relativi prodotti, controlli affidati all’Agenzia delle Dogane e sanzioni per chi viola le disposizioni. È una proposta nata dalla campagna «Stop al commercio con gli insediamenti illegali», sostenuta da oltre venti organizzazioni, tra cui Oxfam, Amnesty International Italia e Rete Pace e Disarmo.

Il percorso parlamentare è stato tutt’altro che agevole. Il 3 novembre la Camera aveva già respinto la richiesta di dichiarazione d’urgenza: 149 voti contrari, 109 favorevoli e tre astenuti. A quel voto si è aggiunto il passaggio nelle Commissioni consultive. Affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre Giustizia, Finanze, Attività produttive e Politiche dell’Unione europea hanno espresso parere contrario. La Commissione Bilancio ha chiesto al Governo una relazione tecnica e si pronuncerà direttamente in Aula.

Ma il nodo non è soltanto parlamentare. È soprattutto politico e giuridico.

Il Governo sostiene che la politica commerciale rientri nelle competenze dell’Unione europea e che un divieto deciso unilateralmente dall’Italia avrebbe basi giuridiche deboli, rischiando di essere inefficace e facilmente aggirabile.

Lo ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani il 16 settembre, rispondendo a un’interrogazione parlamentare. La posizione italiana, ha detto, è quella di agire attraverso l’Unione europea. Tajani ha rivendicato il sostegno italiano a tre pacchetti di sanzioni contro i coloni violenti e la partecipazione alla promozione di un quarto pacchetto, allora in discussione. Ma ha escluso la strada di un’iniziativa commerciale nazionale.

È una posizione che le opposizioni contestano. E il confronto si misura anche con quanto stabilito dalla Corte internazionale di giustizia nel parere consultivo del 19 luglio 2024. La Corte ha dichiarato illegale la presenza continuativa di Israele nei territori palestinesi occupati e ha indicato obblighi precisi per gli altri Stati: non riconoscere come legittima quella situazione, non contribuire a mantenerla e impedire che rapporti commerciali e investimenti concorrano a consolidarla.

Non si tratta di una sentenza che impone automaticamente un embargo generale su qualsiasi prodotto israeliano. La distinzione è fondamentale: il tema riguarda le merci e le attività economiche riconducibili agli insediamenti nei territori occupati, non il commercio con Israele nel suo complesso.

Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 2019 sul caso Psagot, ha stabilito che i prodotti provenienti dagli insediamenti devono indicare chiaramente la loro specifica provenienza, senza confonderla con quella dello Stato di Israele.

Laura Boldrini, relatrice della proposta insieme a Fratoianni, ha contestato la scelta delle Commissioni di fondare i pareri contrari prevalentemente su questioni tecniche, senza considerare adeguatamente le pronunce delle giurisdizioni internazionali. Per le opposizioni, non è accettabile invocare il diritto internazionale quando si condannano gli insediamenti e poi fermarsi quando si tratta di adottare misure concrete.

C’è anche un dato politico che rende più evidente la distanza tra l’Italia e una parte dei suoi partner internazionali. Regno Unito, Francia e Canada hanno annunciato, insieme ad altri Paesi, iniziative per vietare il commercio di beni provenienti dagli insediamenti. Il Governo italiano non ha aderito, preferendo attendere una soluzione condivisa in sede europea.

La Commissione Esteri ha dunque chiuso il passaggio parlamentare con una decisione negativa. La discussione sulle linee generali è calendarizzata per lunedì 16 novembre a Montecitorio. Non sarà ancora il voto definitivo, ma un nuovo confronto tra maggioranza e opposizioni su una questione che investe la politica estera italiana, il rapporto con Israele e, soprattutto, la coerenza del nostro Paese con gli obblighi del diritto internazionale.

Perché il punto, al di là delle appartenenze politiche, resta uno: condannare l’illegalità degli insediamenti è sufficiente se poi non si è disposti ad adottare strumenti concreti per impedire che quella stessa illegalità venga sostenuta anche attraverso le attività economiche?