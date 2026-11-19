Giornalista, scrittore, drammaturgo e divulgatore, ha portato libri, storia, musica e filosofia nelle case di milioni di italiani. Da Telefono giallo a La Torre di Babele, il ritratto di un intellettuale che ha difeso la complessità e il valore della conoscenza

La morte di Corrado Augias consegna al mondo della cultura italiana un’assenza destinata a pesare. A novantuno anni, dopo una vita attraversata dal giornalismo, dalla letteratura, dalla televisione, dalla storia, dalla musica e dall’impegno civile, Augias lascia una delle eredità intellettuali più limpide e riconoscibili dell’Italia contemporanea.

Per comprendere davvero la statura di Augias occorre sottrarlo, almeno per un momento, alla definizione di “volto televisivo”. La televisione fu per lui uno strumento, mai un fine. Attraverso il piccolo schermo riuscì a compiere un’operazione che oggi appare quasi sovversiva: trattare il pubblico come una comunità di persone intelligenti, desiderose di capire, di conoscere, di interrogare il passato per decifrare il presente.

Con Telefono giallo portò nella televisione generalista l’inchiesta, il dubbio, la ricostruzione rigorosa dei fatti. Con Babele fece della letteratura una materia televisiva. Con Le Storie, Quante storie, Città segrete e, negli ultimi anni, La Torre di Babele, trasformò la divulgazione in una forma alta di conversazione civile.

Il suo merito più grande, forse, consiste proprio nell’aver dimostrato che la cultura può raggiungere il grande pubblico senza impoverirsi. Augias possedeva quella rara qualità dell’intellettuale capace di accompagnare il lettore o lo spettatore dentro questioni complesse senza mai assumere il tono del professore che impartisce una lezione. La sua voce, pacata e riconoscibile, aveva il passo della conversazione colta; dietro quella apparente semplicità si avvertivano decenni di studio, letture, viaggi, esperienza giornalistica e curiosità inesauribile.

La sua bibliografia racconta un itinerario vastissimo. Romanzi, saggi, ricostruzioni storiche, libri dedicati alle religioni, alle città, ai grandi enigmi della civiltà occidentale: Augias ha attraversato generi diversi conservando una medesima tensione, quella verso la comprensione dell’uomo. Già nel 1982 il premio Rhegium Julii per Quel treno da Vienna riconosceva la sua dimensione di narratore, poi sviluppata con Il fazzoletto azzurro e L’ultima primavera.

Eppure esiste un Augias che meriterebbe una riscoperta più attenta: il drammaturgo.

È una parte della sua vicenda artistica spesso relegata ai margini dalla notorietà acquisita attraverso giornali e televisione. Prima ancora che il pubblico televisivo imparasse a riconoscerne la voce, Augias aveva frequentato il teatro, confrontandosi con la scrittura scenica e con quella particolare architettura del dialogo nella quale la parola acquista una dimensione ulteriore, fatta di silenzi, tensioni, sottintesi, conflitti. La sua produzione teatrale appartiene dunque alla genealogia di uno scrittore che ha sempre concepito la parola come strumento di conoscenza.

Anche per questo sarebbe riduttivo consegnarlo alla sola categoria del giornalismo culturale. Augias è stato un autore nel senso pieno del termine: ha scritto per la pagina, per la scena, per la televisione; ha interrogato la storia e la religione, la politica e la musica; ha cercato nelle vicende individuali il riflesso delle grandi questioni collettive.

E poi la musica.

Augias possedeva verso l’opera lirica una passione intellettuale prima ancora che divulgativa. Ha contribuito a restituire alla musica teatrale la sua natura di grande racconto dell’umano, sottraendo il melodramma alla dimensione di genere per riconsegnarlo alla storia delle idee. Attraverso Verdi, Puccini, Mozart, Wagner e i grandi protagonisti della tradizione operistica, la musica diventava storia politica, psicologia, filosofia, società. L’opera smetteva di appartenere soltanto al teatro e tornava a essere ciò che è stata per secoli: uno degli specchi più profondi attraverso cui una civiltà ha guardato se stessa.

In questo senso Augias ha svolto una funzione culturale preziosa. Ha insegnato che avvicinarsi a un’opera significa entrare in un mondo, comprenderne i simboli, riconoscere le passioni che la animano, ascoltare attraverso la musica la voce di un’epoca. La sua divulgazione musicale possedeva la medesima vocazione civile della sua divulgazione storica: offrire strumenti per comprendere.

E civile, infatti, è stata la sua intera parabola.

Augias apparteneva a una generazione per la quale la cultura conservava una responsabilità pubblica. Il giornalista aveva il dovere di interrogare il potere; lo scrittore quello di custodire la complessità; l’intellettuale quello di difendere la ragione dall’inerzia, dalla propaganda, dal conformismo.

La sua esperienza politica, culminata nell’elezione al Parlamento europeo tra il 1994 e il 1999, rappresentò soltanto una delle forme attraverso cui esercitò questa responsabilità. Ma forse il gesto più emblematico del suo senso civile rimane quello compiuto nel 2020, quando restituì alla Francia la Legion d’Onore ricevuta nel 2007, dopo il conferimento della stessa onorificenza al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, in polemica con la gestione egiziana del caso Giulio Regeni. Era il gesto di un uomo che considerava la cultura inseparabile dalla coscienza.

Augias aveva conosciuto il giornalismo quando il giornalismo possedeva ancora una dimensione artigianale e intellettuale profondissima. Era stato corrispondente, inviato, editorialista, aveva partecipato alla nascita de la Repubblica nel 1976 e per vent’anni aveva curato la celebre rubrica delle lettere dei lettori.

Quella lunga consuetudine con le domande degli altri forse spiega una delle sue qualità più rare: la capacità di ascoltare.

Augias sapeva che ogni domanda contiene già una storia. Sapeva che dietro una curiosità apparentemente minuta può nascondersi un interrogativo enorme sull’esistenza, sulla politica, sulla fede, sulla memoria, sulla morte. Per questo la sua televisione non aveva bisogno di urlare. Preferiva persuadere. In un’epoca dominata dalla velocità, Augias ha difeso la lentezza del pensiero. In un tempo incline alla semplificazione, ha difeso la complessità. In una società sempre più assediata dall’immediatezza, ha continuato a ricordare che la conoscenza richiede tempo, studio, memoria. Questa forse è la sua eredità più autentica.

Corrado Augias ha fatto della cultura una cifra personale, ma soprattutto una forma di libertà. Ha mostrato che conoscere significa diventare più difficili da manipolare; leggere significa acquisire una lingua con cui interrogare il mondo; ascoltare la musica significa riconoscere nell’arte una forma altissima della conoscenza umana.

La sua scomparsa chiude una stagione della cultura italiana, quella stagione nella quale un intellettuale poteva ancora entrare nelle case di milioni di persone portando con sé libri, storia, filosofia, teatro, musica, politica e memoria senza trasformare la cultura in un ornamento.

Augias lascia invece una lezione severa e luminosa: la cultura serve a renderci più liberi. E forse è proprio questa la ragione per cui la sua voce continuerà a mancarci.

Perché alcune voci appartengono al tempo nel quale vengono pronunciate. Altre, più rare, appartengono alla coscienza di chi le ha ascoltate.

Con Augias se ne va un grande uomo, forse l'ultimo grande divulgatore italiano. E, purtroppo, se ne va in un momento storico in cui vi è davvero seria necessità di persone come lui.



