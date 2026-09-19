C’è un momento in cui una rivoluzione smette di essere una speranza e diventa soltanto memoria. Forse Cuba è arrivata proprio lì.

Su Limes il reportage di Simone Tropea dall’isola racconta una realtà che non può essere liquidata né con la propaganda del regime né con quella dei suoi oppositori. Racconta un Paese stremato, nel quale il buio è diventato quotidiano, l’acqua arriva a intermittenza, la spazzatura invade le strade e negli ospedali mancano farmaci, sangue, guanti, siringhe, strumenti essenziali.

Ma soprattutto racconta qualcosa di più profondo: la crisi di un rapporto. Quello tra la rivoluzione e il suo popolo.

Per decenni il regime castrista ha chiesto ai cubani di resistere.

Resistere al blocco americano. Resistere alla povertà. Resistere alle difficoltà. Resistere in nome della patria e della rivoluzione.

La resistenza è diventata una virtù. Quasi una religione civile. Ma arriva un momento nel quale il sacrificio non è più eroismo. È soltanto fatica.

E quando un medico non può curare perché non ha medicine, quando un professore non può permettersi un litro d’olio, quando una famiglia passa la notte aspettando che torni l’elettricità, quando un giovane considera l’emigrazione l’unica strada possibile, la parola «resistenza» rischia di perdere il suo significato.

Il blocco americano è reale e ha contribuito pesantemente alla sofferenza dell’economia cubana. Ma Tropea racconta anche l’altra metà della verità: decenni di centralizzazione, rigidità e riforme tardive hanno impedito al sistema di adattarsi a un mondo profondamente cambiato.

E qui sta il dramma.

Cuba non è soltanto vittima di ciò che viene da fuori.

È anche prigioniera di ciò che non è riuscita a cambiare dentro di sé.

La rivoluzione aveva promesso uguaglianza. Oggi la scarsità ha prodotto nuove disuguaglianze: chi possiede dollari, riceve rimesse dall’estero, lavora nel turismo o ha accesso alle merci riesce a vivere diversamente da chi dipende esclusivamente dal salario.

È una contraddizione devastante per un sistema nato proprio per cancellare privilegi e differenze.

Poi ci sono i giovani. Sono loro il vero termometro della crisi.

Non hanno conosciuto la Cuba precedente alla rivoluzione. Non hanno visto l’analfabetismo sconfitto, l’università diventare accessibile, la mobilità sociale trasformare la vita di milioni di persone. Hanno conosciuto gli apagones. La scarsità.

Gli stipendi che non bastano. Le famiglie spezzate dall’emigrazione. E hanno imparato a guardare il mondo attraverso uno smartphone. Per loro Fidel non è più il comandante che ha cambiato la storia. È una fotografia. Un volto. Un racconto dei padri.

E mentre il presente si consuma, il potere continua a convocare il passato. Fidel viene celebrato, raccontato, trasformato ancora una volta in simbolo. Ma c’è qualcosa di drammatico in questa sovrapposizione tra il mito e la realtà.

Dentro i teatri si celebra la rivoluzione. Fuori, l’Avana vive al buio.

È la distanza tra queste due Cuba a raccontare forse meglio di ogni statistica la crisi del sistema.

Fidel può essere ancora un simbolo. Ma non può rispondere alle domande del presente. Non può spiegare perché mancano i farmaci. Non può riempire i frigoriferi. Non può fermare l’emigrazione. Non può restituire ai giovani la fiducia nel futuro. Ed è qui che la storia raccontata da Tropea diventa universale.

Perché non riguarda soltanto Cuba. Riguarda tutte le ideologie quando smettono di guardare la realtà.

Riguarda tutti i poteri quando chiedono sacrifici senza riuscire più a spiegare perché. Riguarda ogni società nella quale il passato diventa più importante del futuro. La domanda, allora, non è se Fidel abbia avuto ragione o torto.

La domanda è un’altra: quanto può resistere una rivoluzione quando il popolo che avrebbe dovuto rappresentare non crede più nella sua promessa? Cuba è ancora in piedi. Come quella palma che Tropea vede dall’aereo. Piegata dal vento, ma non spezzata.

E forse proprio quella palma contiene oggi tutta la tragedia dell’isola. Perché Cuba non sembra chiedere di dimenticare la propria storia.

Chiede qualcosa di molto più semplice e molto più difficile: poter finalmente avere un futuro.