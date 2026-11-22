Quattro gruppi televisivi interessati su sei, nessuna controfferta da La7 e una destinazione professionale che rimane sconosciuta. Enrico Mentana torna a parlare del proprio futuro dopo aver annunciato l’intenzione di lasciare la direzione del TgLa7 alla fine dell’anno. E lo fa con un messaggio pubblicato sui social, nel quale prende di mira le indiscrezioni che lo vorrebbero ogni volta pronto a trasferirsi presso un editore differente.

Il giornalista, 71 anni, sostiene di aver ricevuto diverse proposte professionali, ma non rivela da quali aziende siano arrivate. Conferma soltanto due esclusioni: Discovery, che non gli avrebbe presentato offerte, e La7, che non avrebbe tentato di convincerlo a rimanere attraverso una nuova proposta.

Una dichiarazione che lascia aperti numerosi interrogativi, a cominciare dalla posizione di Urbano Cairo, editore dell’emittente che Mentana dirige sul piano informativo da oltre sedici anni.

Mentana e l’addio al TgLa7: «Ogni giorno qualcuno rivela dove andrò»

L’annuncio dell’uscita di Mentana dalla direzione del telegiornale ha dato il via a una serie di ipotesi sulle sue prossime mosse.

A intervenire è stato lo stesso giornalista, che ha deciso di commentare pubblicamente le ricostruzioni circolate sul suo conto.

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