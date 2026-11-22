Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto la richiesta dopo aver valutato la condotta detentiva e il percorso rieducativo dell'ex comandante. Resta in esecuzione la condanna a 16 anni e un mese

Alle spalle oltre nove anni di detenzione nel carcere romano di Rebibbia, dove era entrato nel maggio del 2017, Francesco Schettino ha varcato il cancello dell’istituto penitenziario poco prima delle 20 di ieri accedendo alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento, concesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma al termine di un esame approfondito sulla condotta detentiva e sul percorso rieducativo seguito dall’ex comandante della Costa Concordia, ridisegna l’ultima fase di esecuzione della condanna definitiva a sedici anni e un mese di reclusione. Grazie anche a uno sconto di pena maturato di circa due anni, l’estinzione completa della condanna è ora fissata per il luglio 2030.

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