Il ministro della Giustizia interviene alla rassegna Treviso D’Autore e solleva interrogativi sul percorso processuale che ha portato alla condanna definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Sullo sfondo la possibile revisione del processo

Carlo Nordio interviene sul caso Garlasco e contesta il percorso processuale che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi dopo due assoluzioni. Per il ministro, un supplemento di istruttoria non era sufficiente: sarebbe stato necessario ricominciare il processo. Intanto si avvicina la richiesta di revisione.

«Come fai a condannare successivamente al di là di ogni ragionevole dubbio, quando nientemeno che una Corte d’Assise e una Corte d’Assise d’Appello hanno già dubitato al punto da assolvere? ». È la domanda con cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio mette in discussione uno dei passaggi più controversi del processo per l’omicidio di Chiara Poggi: la condanna definitiva di Alberto Stasi, arrivata dopo due sentenze di assoluzione.

Intervenendo alla rassegna culturale Treviso D’Autore, il Guardasigilli ha affrontato il caso Garlasco partendo da un principio fondamentale del processo penale: la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Ed è proprio sull’applicazione di questo principio che Nordio solleva i suoi interrogativi.

Due assoluzioni e poi la condanna: il dubbio sollevato da Nordio

Secondo il ministro, la vicenda giudiziaria di Alberto Stasi presenta caratteristiche che la distinguono da altri possibili errori giudiziari.

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