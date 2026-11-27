Un attacco informatico, frigoriferi manomessi da remoto e una fotografia di Matteo Salvini accompagnata da un messaggio in italiano: «Dovete ringraziare zio Matteo». È la singolare sequenza scoperta nell'azienda agricola Alpija di Tolmin, in Slovenia, dove un'incursione nei sistemi di gestione degli impianti di refrigerazione ha messo a rischio salumi per un valore di circa 250mila euro.

A raccontare l'accaduto al portale sloveno 24ur.com è stato Nikola Šavle, direttore della cooperativa agricola. Gli intrusi avrebbero modificato a distanza le temperature delle celle frigorifere, compromettendo le condizioni di conservazione dei prodotti. Ma a rendere ancora più insolito l'episodio è stato il messaggio comparso sullo schermo del tecnico intervenuto per ripristinare il funzionamento dell'impianto: l'immagine del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la frase «Dovete ringraziare zio Matteo».

Le temperature alterate e il blocco del sistema

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando un dipendente del salumificio si è accorto che una delle celle frigorifere aveva raggiunto un'impostazione anomala: 100 gradi. Un valore incompatibile con la conservazione degli alimenti. I controlli sono stati immediatamente estesi agli altri impianti e hanno portato alla scoperta di un secondo frigorifero impostato a 20 gradi.

Il personale ha quindi chiesto l'intervento dell'assistenza tecnica. Ma quando il tecnico ha tentato di accedere al sistema di raffreddamento, si è trovato davanti un blocco informatico. Sul monitor era comparsa la fotografia di Matteo Salvini, segretario della Lega, accompagnata dalla frase in italiano «Dovete ringraziare zio Matteo».

Il messaggio non chiarisce chi abbia condotto l'attacco né perché sia stata scelta proprio l'immagine del leader leghista. Al momento, infatti, non risultano rivendicazioni e non sono emersi elementi che consentano di attribuire al ministro un ruolo nella vicenda, al di là del suo utilizzo come riferimento nella provocazione lasciata dagli hacker.

La polizia indaga, non è un caso isolato

Sul caso sono in corso gli accertamenti della polizia di Nova Gorica. L'ipotesi investigativa è quella di un accesso non autorizzato al sistema informatico utilizzato per controllare a distanza frigoriferi e congelatori. L'obiettivo degli intrusi sarebbe stato quello di alterare i parametri di funzionamento degli impianti, mettendo a rischio le scorte alimentari.

L'episodio si inserisce in una serie di attacchi che, nelle ultime settimane, hanno interessato il settore della distribuzione alimentare in Europa. Già a ottobre diversi supermercati francesi erano stati colpiti da intrusioni informatiche che avevano compromesso i sistemi di refrigerazione, costringendo alcuni punti vendita a eliminare prodotti non più conservabili in sicurezza.

Altri episodi sono stati segnalati a novembre in diversi Paesi europei. La vicenda slovena riporta così l'attenzione sulla vulnerabilità degli impianti industriali e commerciali collegati alla rete: un accesso abusivo ai sistemi di controllo può trasformarsi rapidamente in un danno economico e in un problema per la sicurezza della filiera alimentare. In questo caso, accanto ai frigoriferi manomessi, resta soprattutto un interrogativo: perché gli autori dell'attacco abbiano deciso di lasciare proprio una fotografia di Salvini.