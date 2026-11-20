I bambini con meno di 4 anni sono i più colpiti con un'incidenza 3 volte più alta rispetto alla media. Tra i virus circolanti al momento sono i Rhinovirus a giocare un ruolo preponderante

Nell'ultima settimana poco più di 487mila italiani sono stati messi a letto da infezioni respiratorie, dovute ai diversi virus circolanti, da quelli del comune raffreddore al SarsCoV2. Ancora pochi (il 6,5%) i casi attribuibili all'influenza vera e propria. Sono i dati salienti dell'ultima rilevazione del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità.

Rispetto alla scorsa settimana, nel periodo dal 9 al 15 novembre si è registrato un leggero aumento delle infezioni (+2,5%) che ha portato i casi a 8,66 per ogni mille abitanti. I bambini con meno di 4 anni sono i più colpiti con un'incidenza 3 volte più alta rispetto alla media (28 casi per mille). Tutte le Regioni registrano al momento un'intensità delle infezioni bassa o al livello basale. Fanno eccezione la Basilicata (intensità media, con 15,63 casi per mille) e la Campania (intensità alta, con 18,99 casi per mille).

Tra i virus circolanti, al momento sono i Rhinovirus a giocare un ruolo preponderante, rappresentando il 19,8% dei campioni analizzati dai laboratori afferenti alla rete RespiVirNet. Segue il virus SarsCoV2 con il 7,9% dei campioni.