L'8 maggio 2025, dalla Loggia delle Benedizioni, il primo Papa nato negli Stati Uniti si presentò leggendo da un foglio di appunti. Un gesto quasi timido. Bruno Forte, su Avvenire, ci vide subito il carattere dell'uomo: l'ascolto, la mitezza e la fermezza. Diciotto mesi dopo, quel Papa ha riempito le piazze di mezzo mondo e ha tenuto testa al presidente del suo Paese. Senza alzare mai la voce.

Robert Francis Prevost è cresciuto a Chicago tifando White Sox. Poi ha scelto un'altra vita, senza rinnegare la prima: decenni di missione in Perù, i poveri di Chiclayo, la regola di sant'Agostino. Chi gli lavora accanto lo descrive calmo, paziente, riservato per natura. Il suo segretario, monsignor Rimaycuna, vede in lui il pragmatismo americano unito al calore imparato come missionario per 20 anni in America Latina.

Nei primi mesi molti lo avevano preso per un Papa debole, chiuso. Colpiva il suo stile raccolto, quasi contemplativo: diversi osservatori lo accostavano a Benedetto XVI. I tradizionalisti notavano che non coltiva il carisma come Giovanni Paolo II. Lo paragonavano al principe Myškin di Dostoevskij. Un uomo buono, forse troppo.

Poi la guerra contro l’Iran, l’inasprirsi degli altri conflitti. Ad aprile Trump ha minacciato di annientare la civiltà iraniana, e Leone ha definito quella minaccia «veramente non accettabile». Pochi giorni dopo, in San Pietro, ha detto parole che nessuno si aspettava da lui: «Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro!». Trump ha risposto su Truth: definendo il Papa «DEBOLE sulla criminalità» e pessimo in politica estera. E ha pubblicato un'immagine di sé con le fattezze di Gesù. Leone ha risposto in poche parole: «Non ho paura. Parlo del Vangelo, non della politica». Giorgia Meloni ha definito inaccettabili le parole di Trump.

È stato il punto di svolta. Piero Schiavazzi lo ha detto meglio di tutti: «Trump voleva dipingerlo debole, e invece lo rende forte». In Africa, poche settimane dopo, il Papa ha parlato di un mondo devastato da una manciata di tiranni. Il cardinale McElroy si è spinto oltre: «Oggi nel mondo non c'è altra voce morale profetica che quella di papa Leone».

Ma attenzione a farne un'icona anti-Trump. Perché Leone non è il Papa anti-Trump e non è il restauratore. È qualcosa di più difficile da decifrare. Leone, da americano, conosce i danni della faziosità e non vuole certo schierarsi da una parte. È un papa che rifiuta che il potere si faccia consacrare dalla religione. Per questo, dice, la Santa Sede oggi è «il bastione più visibile dell'Illuminismo».

Dentro la Chiesa ha fatto la stessa scelta. Ha ridato peso al Segretario di Stato Parolin e ha chiuso con il governo personale di Bergoglio. È molto concentrato nell’ archiviare le lotte sfinenti tra conservatori e progressisti.

Non a tutti piace. C'è chi lo trova ambiguo, tirato da una parte e dall'altra al punto da sembrare insieme progressista e tradizionalista. Sui social c'è chi lo accusa di parlare di aborto più che di Gaza. I lefebvriani hanno ordinato vescovi contro la sua volontà. Il Papa del dialogo ha i suoi scismi.

Ma è un papa che non teme nulla e nessuno, guarda avanti. Con l'enciclica Magnifica Humanitas, osserva la studiosa Veronique Lecaros, affronta davvero i problemi del nostro tempo, a cominciare dalla tecnologia. Chiede regole per l'intelligenza artificiale. Mentre i governi inseguono le piattaforme, è un frate agostiniano a dire che un limite serve.

Poi c'è il corpo. A ottobre gli hanno tolto un tumore dal polmone. Meno di un mese dopo era in mezzo alla folla immensa di Buenos Aires, e davanti a Milei parlava di corruzione.

Su Panorama il bilancio del primo anno di Leone con un'alternativa: «o ha tutti in pugno, o ha capito qualcosa che agli altri sfugge». Forse ha capito che in un tempo che premia chi urla, l'autorità può tornare a chi parla piano. Un Papa può riempire le piazze e mettere in imbarazzo i potenti. Ma basta, se il mondo che lo applaude continua a fare la guerra?